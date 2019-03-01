«برزخ نيويورك أبوظبي».. موسيقى من أنحاء العالم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يستعد مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي لاستضافة مهرجان «برزخ» الموسيقي الذي سيتألق بتقديم عروض موسيقية عالمية بين 6 و8 مارس الجاري. وسيستقطب المسرح الأحمر نخبة من المواهب الموسيقية المتنوعة والواعدة، في مشهد تمتزج فيه المؤثرات التقليدية وما بعد الحداثة بالثقافات المتنوعة من شتى أنحاء العالم.

وترحّب فعاليات اليوم الأول بموسيقى الأفروبيت الإفريقية لـ«شون كوتي وإيجيبت 80»، التي تتقاسم المسرح مع ملكة موسيقى الريترو بوب السودانية «السارة والنوباتونز»، لتفيض الأجواء بنغمات ريترو بوب تعكس طابع منطقة شرق إفريقيا. بينما تتألق فعاليات اليوم الثاني بعروض فرقة «لخفة» ذات الطابع الخاص، وهي إحدى الفرق المصرية الرائعة المكونة من الفنانين مريم صالح وموريس لوكا وتامر أبوغزالة، بالإضافة إلى «ألتن غون»، الفرقة الشعبية التركية التي تمزج إبداعاتها الموسيقية بين الألحان التقليدية والمعاصرة، والتي اكتسبت طابعاً خاصاً ذا لمسة ثقافية متنوعة في أمستردام.

ويمكن للجمهور الانضمام إلى ورشة العمل التفاعلية «ألتن غون: إعادة إحياء الموسيقى التقليدية مع لمسات حديثة»، والتي ستتيح للحضور فرصة العمل مع فرقة «ألتن غون» للتحليق معاً في رحلة عبر تاريخ الموسيقى الشعبية التركية إلى تجلياتها الموسيقية المعاصرة. وستقام ورشة العمل هذه يوم الخميس 7 مارس الجاري.