50 متسابقاً في تحدّي «التقاط العلم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتم أول من أمس، تحدّي «التقاط العلم» الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في دورته الثانية بالتعاون مع شركة «جريت مايندز» لتنظيم الفعاليات، على مدى يومين، في مجمع «هاب زيرو» في منطقة سيتي ووك في دبي.

وشارك في التحدي 50 متسابقاً من محترفي تقنية المعلومات المقيمين في الدولة، يحملون جنسيات 12 دولة، هي الإمارات والمملكة المتحدة وبلجيكا ومصر والسودان والهند وفلسطين وأفغانستان وإندونيسيا وسورية ونيجيريا واليونان، بعد تأهلهم من بين أكثر من 220 متسابقاً تقدموا لخوض التحدي عبر مسابقة إلكترونية عبر الشبكة العالمية (الإنترنت).

وتميز تحدي «التقاط العلم» لهذا العام بقيام محترفي تقنية المعلومات بمواجهة اعتداءات وهجمات إلكترونية مصممة مسبقاً بهدف التعرف الى قدراتهم الإلكترونية، ومهاراتهم في مواجهة التهديدات والهجمات الإلكترونية مجهولة المصدر، التي تسعى إلى الإضرار بالأشخاص والممتلكات واختراق الخصوصية الإلكترونية للأشخاص والمؤسسات.

واختتم التحدي في حفل حضره مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد جمال سالم الجلاف، وكرّم فيه الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقة.