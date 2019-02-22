مهرجان المربعة التراثي ينطلق في العين اليوم

المصدر: العين - وام

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان المربعة التراثي في دورته الثالثة، التي تنظمها شرطة أبوظبي في قلعة المربعة بمدينة العين، بهدف إحياء إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. وتعقد الفعاليات برعاية قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء فارس خلف المزروعي، تزامناً مع الذكرى الخمسين لتخريج أول دفعة لفوج زايد الأول في 22 فبراير 1969.

ويركز المهرجان على إبراز الأهمية التاريخية والثقافية لقلعة المربعة التي تعد أحد أهم المعالم الثقافية في العين، وسُمّي مركز شرطة وسط المدينة، الذي يقع بجوار القلعة، بمركز شرطة المربعة، تيمّناً بالقلعة، كما أنها احتضنت أول تجمّع للشرطة تضمّن مجموعة من الوحدات شملت التحقيق الجنائي وترخيص الآليات والسجن.

ويعتبر مهرجان المربعة وجهة سياحية مفضلة لدى الكثير من المواطنين والمقيمين والسيّاح، وجسراً للتواصل والمعرفة بصورة تعكس الوجه الحضاري المشرق لدولة الإمارات، من خلال فعاليات وأنشطة ترفيهية وتعليمية للصغار والكبار.

وعرفت القلعة بـ«مربعة زايد»، وتتكون من ثلاثة طوابق، وقد اكتسبت اسمها من شكل البرج المربع، وفي هذا البرج فتحات مختلفة الأشكال والاتساع، وقد بنيت هذه القلعة لتكون مقراً إدارياً يضم مؤسسات المدينة، وبرجاً للمراقبة، ومقراً للحرس.

وكانت القلعة مقراً لإدارة شرطة العين منذ عام 1959 وحتى عام 1979، حيث تم تأسيس مديرية شرطة العين في منطقة الجيمي. فيما تسلمت إدارة الآثار والسياحة في العين القلعة واعتنت بها من خلال ترميمها وإزالة المباني المستحدثة من حولها.