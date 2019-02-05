«زايد للكتاب» تعلن القائمة القصيرة لـ«الآداب» و«الفنون»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة القصيرة لفرعي الآداب والفنون والدراسات النقدية في دورتها الثالثة عشرة، حيث اشتملت القائمة لفرع الآداب على ثلاثة أعمال من 13 عملاً تضمنتها القائمة الطويلة، بينما اشتملت القائمة القصيرة لفرع الفنون والدراسات النقدية على ثلاثة أعمال من أصل تسعة أعمال تضمنتها القائمة الطويلة، وكان قد تم الإعلان عن القوائم الطويلة لفرعي الجائزة خلال شهر ديسمبر الماضي.

وتضم القائمة القصيرة لفرع الآداب رواية «ترتر» للكاتب نزار عبدالستار من العراق الصادرة عن دار هاشيت أنطوان/‏‏نوفل، 2018، ورواية «غواصو الأحقاف» للكاتبة أمل الفاران من السعودية الصادرة عن دار جداول للنشر والتوزيع، 2016، والسيرة الذاتية «الذات بين الوجود والإيجاد» للكاتب بنسالم حمّيش من المغرب الصادرة عن المركز الثقافي للكتاب للنشر والتوزيع عام 2018.

أمّا في فرع الفنون والدراسات النقدية، فتضم القائمة القصيرة كتاب «الخطاب ثلاثي الأبعاد دراسات في الأدب العربي المعاصر»، للباحثة د. سمر الديوب من سورية، دائرة الثقافة الشارقة، 2017، وكتاب «كتابة القتل في الأدب العربي القديم» للباحثة د. آمنة الرميلي الوسلاتي من تونس، دار زينب للنشر والتوزيع، 2018، وكتاب «الشعر العربي الحديث.. قصيدة النثر» للباحث د. شربل داغر من لبنان، منتدى المعارف، 2018. يذكر أنّ فرع الآداب تصدر المشاركات هذه الدورة للعام السادس على التوالي، بواقع 382 مشاركة، بينما استقبل فرع الفنون والدراسات النقدية هذا العام 151 مشاركة، وستقوم الجائزة بالإعلان عن القوائم القصيرة لفروعها الأخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.