«اتصالات لكتاب الطفل» تعزّز مهارات مطوّري التطبيقات التفاعلية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين وترعاها شركة اتصالات، ورشة عمل حول تصميم الوسائط التفاعلية، خلال مشاركتها في منتدى أبوظبي للنشر الذي اختتم أول من أمس، بهدف تعزيز مهارات العاملين في مجال التطبيقات التفاعلية للأطفال.

واستهدفت الورشة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، مطوري التطبيقات التفاعلية لكتب الأطفال، الذين شاركوا في الدورة العاشرة من جائزة اتصالات لكتاب الطفل، والتي استقطبت 13 تطبيقاً تفاعلياً من عدد من الدول العربية.

وقرر القائمون على الجائزة توظيف قيمة الجائزة المالية، التي تم تخصيصها للتطبيق التفاعلي الفائز خلال الدورة العاشرة، لإقامة هذه الورشة.

وقالت رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين مروة العقروبي: «إن الوسائل التكنولوجية الحديثة يجب أن تبقى وسيلة للارتقاء بالمعارف؛ وتركيزنا على الارتقاء بالتطبيقات التفاعلية، وتعزيز مهارات وخبرات المتخصصين بها، يترجم استراتيجية جائزة اتصالات لكتاب الطفل في توظيف التطور التكنولوجي لخدمة أهدافنا في ترسيخ وتعزيز ثقافة القراءة لدى الأطفال، وتحويلها إلى عادة محببة لهم».

واستعرضت الورشة أبرز التوجهات في مجال تنشئة ونمو الأطفال، وأحدث التقنيات المتبعة في تصميم وتطوير تطبيقات تفاعلية للكتب المخصصة للأطفال الناطقين بالعربية، إلى جانب النشاطات التي يمارسها الأطفال في مختلف المراحل العمرية.

واستعرض مقدم الورشة، بدر ورد، المدير التنفيذي لشركة لمسة التي أطلقت تطبيق لمسة الفائز بالجائزة لعام 2017، وأحد أعضاء لجنة تحكيم الدورة العاشرة من الجائزة، سبل تصميم برامج ووسائط تفاعلية باللغة العربية، تأخذ بعين الاعتبار العوامل اللازمة لإنتاج تطبيقات تفاعلية للكتب عالية الجودة، عبر توافر المعرفة التامة بقدرات الأطفال وأنماط التعلّم لديهم.

وركزت الورشة على عدد من المحاور المهمة، شملت آليات تعلم الطفل، (كيف يتعلم الطفل)، وأهمية التحفيز الذاتي، والعناصر الأربعة للتحفيز الذاتي، والنظرية البنائية للتعلّم للعالم النفسي السويسري جان بياجيه، وتأثير النظرية البنائية على فن التصميم، ومراحل تصميم الوسائط التفاعلية.

• 3 أيام تواصلت فيها الورشة التي نظمتها الجائزة.