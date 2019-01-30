50 متسابقاً في الإطلالة الأولى لـ «الزمن الجميل»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تحت شعار «الزمن الجميل في الزمن الأجمل»، تنطلق بعد غد على «قناة أبوظبي»، أولى حلقات برنامج المسابقات الغنائي الجديد «الزمن الجميل».

وستقوم لجنة التحكيم، التي تضم الفنانة أنغام، والفنان مروان خوري، والفنانة أسما لمنور، خلال الحلقات الخمس لتجارب الأداء، بالاستماع إلى أصوات المشاركين من خلف الباب المبتكر للبرنامج.

واستضافت أبوظبي بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة 100 متنافس تأهلوا من إجمالي 8600 متقدم للبرنامج، وستشهد الحلقة الأولى تقييم 50 من المتسابقين، في حين سيتم تقييم الـ50 الآخرين في الحلقة الثانية. وتتوزع عملية التقييم على أربع مراحل رئيسة تتوزع على خمس حلقات مسجلة، وتُعرض الحلقتان الأولى والثانية، المرحلة الأولى من التصفيات لتقييم 100 متسابق، وإقصاء نصف عدد المشاركين، أما في المرحلة الثانية، التي ستعرض في حلقة واحدة، فإنه سيتم تقييم 50 متسابقاً، وإقصاء 20 منهم، في حين ستختار لجنة التحكيم في المرحلة الثالثة أفضل 20 متسابقاً وإقصاء البقية، قبل انطلاق المرحلة الرابعة التي تستهدف اختيار أفضل 10 متنافسين. وسيتمكن الجمهور من التصويت لمرشحهم المفضل، خلال العروض المباشرة، حيث سيحاول المشاركون، خلال البرنامج الذي تقدمه الفنانة والمذيعة «إيميه صياح»، إبهار متابعيهم لفرصة الفوز بأصواتهم والانتقال إلى المراحل الختامية.