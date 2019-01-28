«أمير الشعراء» يُطلق «موسم الشاعرات»

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

ينطلق مساء غد، الموسم الثامن من مسابقة وبرنامج «أمير الشعراء»، الذي تنظمه إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية - أبوظبي، على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، بمشاركة 20 شاعراً تأهلوا بجدارة للمنافسات النهائية التي تستمر على مدى 10 أسابيع، حيث تذاع الحلقات المباشرة للبرنامج من 29 يناير الجاري وحتى الثاني من أبريل المقبل.

وأشار نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية - أبوظبي، عيسى المزروعي، في كلمته خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في مجلس محمد خلف المزروعي بأبوظبي، إلى أن المشروع الثقافي الكبير الذي أطلقته أبوظبي أصبح اليوم معروفاً في أهم مراكز الثقافة على مستوى العالم، سواء من خلال معرضها العالمي للكتاب أو برامج الشعر الجماهيرية التفاعلية أو المواسم الموسيقية المتتالية المتواصلة، وإعادة ترميم المباني التاريخية، وإنشاء متاحف بمنظور عالمي، وكذلك الاهتمام بالموروث الشعبي.

تحذير

من جانبه؛ تساءل عضو لجنة تحكيم المسابقة الباحث سلطان العميمي إذا ما كانت المسابقة ستشهد هذا العام تتويج «أميرة للشعراء» في ظل الحضور القوي للشاعرات في المسابقة، محذراً الشعراء الرجال من هذه المنافسة القوية. وأضاف: «شهدت المسابقة تحولاً مهماً وخطيراً، من خلال الحضور الشعري للشاعرات في مقابل الشعراء، وبعد أن كان عدد الشاعرات في الموسم الأول ست شاعرات من أصل 35 شاعراً، بما نسبته 17%، قفز العدد في الموسم السابع إلى 10 شاعرات من أصل 20 شاعراً، بما نسبته 50%، ثم ارتفع العدد في الموسم الحالي إلى 11 شاعرة من أصل 20 شاعراً، بما نسبته 55%. إلا أن هذا التحول الخطير في نسبة الشاعرات إلى الشعراء لم يشهد حتى اليوم تتويج شاعرة بلقب إمارة الشعر، وهو لقب يبدو أنه لم يعد بعيداً، في ظل هذه المنافسة الشرسة، وفي ضوء ما تقدمه الشاعرات من مستويات شعرية مميزة جداً، تنبئ عن حضور مهم للقصيدة الأنثوية في المسابقة بشكل خاص، والساحة الشعرية بشكل عام».

أرقام

العميمي استعرض عدداً من أرقام المسابقة التي تعكس المشاركة القوية للشاعرات، حيث بلغ عدد الشاعرات منذ بداية المسابقة إلى الموسم الثامن 50 شاعرة، وبلغ عدد الجنسيات التي تنتمي إليها الشاعرات: 15 جنسية، هي الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية وسلطنة عمان والسودان وسورية والعراق وفلسطين ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا.

وجاءت مصر في مقدمة الدول التي وصل منها شاعرات بواقع سبع شاعرات، تليها الجزائر وفلسطين بواقع ست شاعرات لكل منها، ثم الإمارات والسودان وسورية بواقع خمس شاعرات لكل منها. ثم الأردن بواقع أربع شاعرات، ثم تونس بواقع ثلاث شاعرات، ثم سلطنة عمان والمغرب بواقع شاعرتين، ثم البحرين والسعودية والعراق ولبنان وموريتانيا بواقع شاعرة من كل دولة منها. وبلغ عدد الشاعرات اللاتي تأهلن إلى الدور الثاني من المسابقة 20 شاعرة، أي بما نسبته 40% من العدد الإجمالي للشاعرات، بينما بلغ عدد الشاعرات اللاتي وصلن إلى المرحلة قبل النهائية، وهي مرحلة الستة، خمس شاعرات، تعود جنسيتهن إلى أربع دول، شاعرتان من السودان، وشاعرة من العراق وسورية والجزائر. ويشكل هذا العدد نسبة 10% من عدد الشاعرات، وبلغ عدد الشاعرات اللاتي وصلن إلى نهائي المسابقة ثلاث شاعرات،شاعرتان من السودان وشاعرة من العراق، أي بما نسبته 6%، في حين كانت أفضل نتيجة حققتها شاعرة في تاريخ نهائي المسابقة المركز الرابع في الموسم الأول، من نصيب الشاعرة السودانية روضة الحاج، وكانت الشاعرة الأردنية يارا الحجاوي (18 سنة)، أصغر شاعرة في تاريخ المسابقة دخلت في التصفيات واختارتها لجنة التحكيم ضمن الشاعرات المتأهلات إلى المسابقة، وهي تشارك في الموسم الثامن الحالي. وبلغ عدد القصائد التي ألقتها الشاعرات الخمسون في المسابقة بكل المراحل اللاتي وصلن إليها منذ الموسم الأول وحتى الثامن 159 قصيدة.

ديوان التسامح

في حين أشار عضو لجنة التحكيم د.علي بن تميم، الى أن الموسم الثامن من «شاعر المليون» يأتي متزامناً مع عام التسامح في دولة الإمارات «ومن هذا المنظور؛ إذا نظرنا للشعر العربي نجده كان أساس قيمة التسامح، حيث استطاع أن يحفظ قيم وأحاديث المهمشين، وحافظ على جماليات الأقليات في تاريخ الشعرية العربية وظل خزيناً لها، وسيظل هو الضمانة لتحقيق هذا التواصل».

قصائد بلا قيود

أكد أعضاء لجنة التحكيم أنه ليست هناك قيود على القصائد التي يختارها الشعراء. وأن معايير قبول القصائد ترتكز في الأساس على خلوها من التحيزات وجودة مستواها وقدرة الشاعر على الإلقاء. وأضاف سلطان العميمي: «سقف الحرية في المسابقة مفتوح للموضوعات، ولم يحدث في تاريخها أن رُفضت قصيدة لأي شاعر بعيداً عما يذكره شعراء خرجوا من المسابقة عن منع قصائد لهم، فهذا كلام غير صحيح، ولم يحدث منذ أول موسم وحتى الآن».

- عدد الشاعرات المشاركات في الموسم الأول

ست شاعرات من 35 شاعراً، وفي الموسم

السابع 10 شاعرات من 20 شاعراً، وفي الموسم

الحالي 11 شاعرة من 20 شاعراً.

- 159

قصيدة ألقتها الشاعرات الـ50\ في المسابقة منذ الموسم الأول.