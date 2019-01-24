فعاليات تراثية بين جنبات معالم «العين»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية التفاعلية والترفيهية، التي تندرج ضمن الموسم الجديد من البرامج الثقافية التي تستضيفها مدينة العين، حتى شهر أبريل المقبل، في متحف قصر العين وقلعة الجاهلي ومتحف العين، وعدد من المعالم الأخرى في المدينة.

وتهدف البرامج إلى تسليط الضوء على الثقافة التراثية الإماراتية الأصيلة، وتوفير تجارب ثقافية ثرية للمقيمين والزوار، على حد سواء.

وينظم قصر المويجعي، ابتداءً من الخامس من فبراير المقبل، فعاليات تحتفي بالتراث الإماراتي الأصيل، إذ تقدم ورشة عمل «البشت الملكي» نظرة عن قرب إلى أساليب وأدوات صناعة البشوت العربية، وما تتضمنه من فنون الحرف اليدوية والزخرفات والتطريز بخيوط ذهبية وفضية.

وسيوفر نادي تراث الإمارات، ونادي صقاري الإمارات، فرصة للتعرف إلى الصيد بالصقور، من خلال فعالية الجولة المسائية في قلعة الجاهلي، التي تسلط الضوء على الصقارة. وستتيح الفعالية للزوار فرصة مشاهدة عروض الصقارة، وتجربة كرم الضيافة الإماراتية الأصيلة في المجالس العربية التراثية.