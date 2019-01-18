جائزة المسرح العربي لـ «الطوق والإسورة»

المصدر: القاهرة - رويترز

فاز العرض المصري (الطوق والإسورة) لفرقة مسرح الطليعة بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل في الدورة الـ11 لمهرجان المسرح العربي، التي أسدل الستار عليها، أول من أمس، في القاهرة.

العرض من إعداد سامح مهران عن رواية للكاتب الراحل يحيى الطاهر عبدالله، وإخراج ناصر عبدالمنعم، وبطولة فاطمة محمد علي ومارتينا عادل وأشرف شكري وأحمد طارق ومحمود الزيات وشريف القزاز وشبراوي محمد ومحمد حسيب وسارة عادل.

وهو أول عرض مصري يفوز بالجائزة، التي تبلغ قيمتها 100 ألف درهم (27 ألف دولار)، وتحمل اسم صاحب السموّ الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، منذ اطلاق المهرجان في 2009.

وتشمل الجائزة عرض المسرحية في افتتاح «أيام الشارقة المسرحية»، التي تقام سنوياً بدولة الإمارات في مارس.

وقال الجزائري عمر فطموش، رئيس لجنة تحكيم الجائزة، التي تنافست عليها هذا العام ثمانية عروض عند إعلان النتيجة بدار الأوبرا المصرية: «عقدت لجنة التحكيم جلسات نقاشية معمقة بعد كل عرض، وناقشت كل التفاصيل الفنية للوصول إلى حكم كامل وشامل».

وأضاف: «رأت اللجنة وصول أربعة عروض لحالة التنافس النهائي، وهي وفقاً لجدول العرض بالمهرجان: (الطوق والإسورة) من مصر، و(ذاكرة قصيرة) من تونس، و(المجنون) من الإمارات، و(الرحمة) من الكويت، وذهبت الجائزة إلى العرض المصري».