«أمير الشعراء».. سودانية تفوز بـ «ذهبية فضل» في ليلة تألق المبدعات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بثت قناتا الإمارات وبينونة، الليلة قبل الماضية، الحلقة التسجيلية الثانية من برنامج «أمير الشعراء» بموسمه الثامن، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية.

واجتمع شعراء من الإمارات، السعودية، البحرين، سلطنة عُمان، اليمن، العراق، الأردن، سورية، لبنان، فلسطين، موريتانيا، المغرب، الجزائر، مصر، والسودان، من أجل خوض التصفيات النهائية من مرحلة الـ150 الذين سيصبحون 40 بعد الاختبارات، ومن ثمّ ستختار لجنة التحكيم من بينهم أفضل 20 شاعراً يمثلون تجارب شعرية متميّزة وجديرة بأن تحظى بخوض منافسة أكبر، إلى أن تصل إحدى تلك التجارب إلى الحلقة النهائية، وحينها سيكسب صاحبها لقب «أمير الشعراء».

وقدم الشعراء قصائدهم أمام المحكّمون الثلاثة، وهم: الدكاترة: عبدالملك مرتاض، وصلاح فضل، وعلي بن تميم. وعلى مدار الحلقة على مسرح شاطئ الراحة، استمعت اللجنة إلى ما ألقاه المبدعون من قصائد طرحوا فيها موضوعات متنوعة.

وشاركت في الحلقة ست شاعرات، أُجِزن كلهن، وهن: عائشة الشامسي ومنى حسن القحطاني (الإمارات)، وكرامة شعبان ويارا الحجاوي (الأردن)، ونور حيدر (لبنان)، وابتهال مصطفى (السودان) التي تمكّنت من الحصول على تقدير صلاح وفضل، فمنحها البطاقة الذهبية، ما يعني أنها قد تأهّلت إلى مرحلة الـ40 مباشرة.

بينما شارك 35 شاعراً في الحلقة، وأجيز منهم 17 فقط.