مهرجان سلطان بن زايد التراثي: عمليات التسجيل مستمرّة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تتواصل بالمركز الإداري في مدينة سويحان التحضيرات الفنية والإدارية، تمهيداً لإطلاق فعاليات مهرجان سلطان بن زايد التراثي في 20 يناير الجاري.

وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019، أنها ستواصل استقبال طلبات الراغبين في المشاركة بفعاليات وأنشطة المهرجان في دورته الـ13 التي تستمر حتى الثاني من فبراير المقبل.

وأوضحت اللجنة المسؤولة عن التسجيل أن هناك إقبالاً كبيراً من الملاك للمشاركة في منافسات المهرجان منذ بدء استقبال طلبات المشاركة يوم الأحد الماضي، والذي سيستمر حتى 29 من الشهر الجاري بالمركز الإداري في مدينة سويحان.

وينطلق اليوم السباق التأهيلي للسلوقي، الذي يتضمن 10 أشواط لمسافة 2500 متر، خمسة أشواط للذكور وخمسة للإناث بمشاركة واسعة من داخل الدولة ومن دول الخليج العربي.

وسينتقل المتأهلون الثلاثة الأوائل إلى السباق النهائي «سباق التحدي» الذي سيقام في 26 يناير الجاري، إذ يحصل الفائز الأول على سيارة، بينما يحصل الثاني والثالث على جوائز نقدية، في حين تكون مزاينة السلوقي العربي في 31 الجاري، ويحصل الفائز الأول على جائزة نقدية، والمركزين الثاني والثالث على ميدالية وكأس.

أما سباق الإبل التراثي فسيبدأ التسجيل له في 20 الجاري بالتزامن مع افتتاح المهرجان، ويستمر حتى 31 من الشهر نفسه، إذ يُجرى في أول وثاني فبراير المقبل، بينما يبدأ التسجيل لمسابقة المحالب من 17 - 19 يناير الجاري.

وكان المقر الرئيس لنادي تراث الإمارات في أبوظبي قد بدأ إجراءات التسجيل للمشاركة في السوق الشعبي بالمهرجان منذ السادس من يناير الجاري، وحتى العاشر منه قبل انتقال التسجيل بعدها إلى مقر السوق الشعبي بمدينة سويحان في الفترة من 13 - 15 الجاري أيضاً.

يذكر أن مهرجان سلطان بن زايد التراثي يشتمل على مسابقة مزاينة الإبل الأصايل، وسباق الإبل التراثي الأصيل، ومزاينة وسباق السلوقي العربي، ومسابقة المحالب، إضافة إلى العديد من الفعاليات والأنشطة التراثية والثقافية التي يضمها السوق الشعبي بالمهرجان.

السباق التأهيلي

للسلوقي يتضمن

10 أشواط لمسافة

2500 متر.