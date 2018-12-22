«ثقافة وسياحة أبوظبي» تختتم جولتها التعريفية في قصر المويجعي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، فعاليات الجولة التعريفية التي أطلقتها في شهر أكتوبر الماضي في قصر المويجعي بمنطقة العين، وتخللتها محطات عدة في جامعات ومدارس ومؤسسات وهيئات حكومية وخاصة في العاصمة أبوظبي.

ونجحت الجولة التي نظمتها دائرة الثفاقة والسياحة - أبوظبي، احتفاءً بتراث قصر المويجعي، في تحقيق أهدافها المرجوة، لتسليط الضوء على المَعلم التاريخي البارز الذي يحتوي على معرض للصور الفوتوغرافية التاريخية، وشاشات رقمية تفاعلية تسرد تاريخ المبنى وقاطنيه، والتاريخ الأثري لمنطقة العين. كما شهدت الجولة تحضيرات مكثفة وجهوداً دؤوبة بذلها فريق كبير ضم نخبة من الخبراء، من بينهم علماء آثار وخبراء صيانة الآثار والترميم، ومؤرخون، وقيّمو معارض، الذين عملوا على تسليط الضوء على عروض متحف قصر المويجعي الفريدة، وتعريف أفراد المجتمع بالإرث الثقافي والتاريخ النابض للإمارة عن كثب. وشكّل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية المحطة الأولى التي قدّم فيها فريق العمل معلوماتٍ عن كنوز المتحف، حيث اطلع أعضاء المركز على الأهمية التاريخية التي يحملها متحف قصر المويجعي. ومن ثم تم عرض مجموعة من الأفلام القصيرة التي تكشف عن تاريخ قصر المويجعي، في دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، والمجلس الوطني للإعلام، وحديقة العين للحيوانات، ومستشفى الواحة، ونادي ضباط شرطة أبوظبي، حيث تعرّف الحاضرون على المكان الذي شهد ولادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، فضلاً عن أهمية المتحف العريقة بالنسبة إلى التراث الثقافي الإماراتي والمجتمع المعاصر.