«دبي للثقافة» تدعو الطلبة للمشاركة في مخيّم الشتاء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت إدارة المكتبات العامة في هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب في الإمارة، أن مخيّمها الشتوي هذا العام سيستمر حتى 27 من ديسمبر الجاري في مكتبتي الطوار والمنخول، في الفترة المسائية من الساعة 3:30 بعد الظهر حتى 7 مساءً.

وسيكون البرنامج موجّهاً للأطفال من سن السادسة حتى الثانية عشرة، ويشتمل على دورات تدريبية متخصصة ومبتكرة تركز على التطور التكنولوجي، فضلاً عن مواكبتها للتوجهات الحديثة للذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل والإبداع والابتكار، وذلك للاستفادة من الإجازة المدرسية.

وقالت الدكتورة حصة بن مسعود، مدير إدارة المكتبات العامة في «دبي للثقافة»: «تتزامن نسخة العام من مخيّم الشتاء مع إجازة الفصل الدراسي الأول، ونسعى لتوفير أجواء ممتعة ومفيدة لأطفالنا، وتساعدنا أنشطة المخيم على استقطاب المواهب الأدبية والفنية واكتشافها، ومن ثم صقل مهارات الأطفال من خلال الاستغلال الأمثل لإجازتهم المدرسية، والانخراط في طيف متنوع من الفعاليات في أجواء آمنة ومناسبة لهذه الفئة العمرية».

وسيقوم المشرفون على مخيّم الشتاء بإعداد ورش عمل فنية وعلمية متنوعة، إلى جانب أنشطة قرائية مختلفة، تساعد في تحفيز الأطفال على تبنّي القراءة وجعلها عادة يومية، وستسهم كذلك في تطوير مهارات البحث العلمي والخطابة والكتابة، وربط القراءة بالمكتبات لحثّهم على زيارتها والانتساب إلى عضويتها، ليتمكنوا من متابعة الأنشطة المختلفة التي تقام طوال العام.

وأوضحت بن مسعود أن «مكتبات دبي العامة تطلق برامج من أبرزها المخيّم الصيفي، إضافة إلى فعاليات تقام طوال أشهر السنة، وتسعى في غالبيتها إلى تحقيق أهداف فكرية، وتنظيم أنشطة تساعد في الكشف عن ذوي المواهب».