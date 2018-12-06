12 فرقة تتقدّم للمشاركة في «الأيام المسرحية»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لـ«أيام الشارقة المسرحية» التي تنظمها إدارة المسرح بدائرة الثقافة، أنها تلقت طلبات 12 فرقة مسرحية مشهرة في الدولة، للمشاركة في الدورة الـ29 من التظاهرة.

وتتواصل التحضيرات لـ«أيام الشارقة المسرحية»، التي تنظم برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الفترة من 20 إلى 28 مارس المقبل.

وتلقت اللجنة طلبات للمشاركة من فرق: مسرح الشارقة الوطني، ومسرح جمعية الشارقة للفنون/‏ المسرح الحديث بالشارقة، ومسرح أم القيوين الوطني، وفرقة جمعية كلباء للفنون الشعبية، وفرقة جمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح، وفرقة مسرح دبي الأهلي، وفرقة مسرح دبي الشعبي، وفرقة مسرح خورفكان للفنون، وفرقة مسرح بني ياس، وفرقة مسرح الفجيرة، وفرقة مسرح رأس الخيمة، وفرقة مسرح العين.

وقال مدير إدارة المسرح بالدائرة مدير المهرجان، أحمد بورحيمة، إن «أيام الشارقة المسرحية» باتت، بفضل دعم ورعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، مؤسسة ثقافية وفنية تحظى بمكانة عالية وتقدير كبير، محلياً وعربياً، ما يستلزم مواصلة الجهود للمحافظة على ما تحقق ومضاعفته.

وثمّن تعاون الفرق والجمعيات، وحرصها على الالتزام بالشروط المقررة في إعداد ملفاتها التقديمية، مشيراً إلى أن لجنة المشاهدة والاختيار ستبدأ عملها لانتقاء العروض المستحقة للمنافسة على جوائز الدورة الجديدة، إضافة إلى تلك العروض التي ستقدم على هامش المهرجان، في 25 فبراير المقبل.

وكانت اللجنة العليا المنظمة لـ«الأيام» قد فتحت باب التقديم للمشاركة في الدورة 29، من شهر سبتمبر الماضي حتى الأول من ديسمبر الجاري. يشار إلى أن «أيام الشارقة المسرحية» انطلقت سنة 1984، وتقدم جملة من الجوائز الخاصة بفنيات العرض المسرحي، وتحفل بباقة من الأنشطة الفكرية المصاحبة بمشاركة كفاءات مسرحية من مختلف أنحاء الوطن العربي.