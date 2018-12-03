قمة روّاد التواصل الاجتماعي.. منصّة فعّالة لمبدعي المحتوى العربي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بمشاركة 3000 من الخبرات العربية والعالمية الرائدة على وسائل التواصل الاجتماعي، تنطلق في 10 ديسمبر الجاري، بمركز دبي التجاري العالمي، فعاليات الدورة الثالثة لقمّة روّاد التواصل الاجتماعي العرب.

وأعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظّمة لـ«القمة» أن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، ستكون «الشريك الرسمي» للدورة الثالثة التي تحظى بمشاركات كبيرة تؤكد دور «القمة» كمنصة فعالة تدعم جهود توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في خدمة المجتمع.

وأكدت مديرة اللجنة المنظمة لقمّة رواد التواصل الاجتماعي العرب مديرة نادي دبي للصحافة، ميثاء بوحميد، أن دعم الشركات الوطنية الرائدة كان دائماً من المقومات الرئيسة التي كفلت لمشروعات نادي دبي للصحافة، وعلى مدار السنوات المتعاقبة، الخروج بالصورة المنشودة، مثمّنة تعاون دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي كشريك رسمي للدورة الثالثة للقمّة.

وأضافت «نعتزّ بكون القمّة الأولى من نوعها عالمياً التي يتم إفرادها لمناقشة تأثير منصات التواصل، والكيفية التي يمكن بها توظيف هذا التأثير في نطاق إيجابي يخدم المجتمع، ويعين أفراده على التميز والوصول إلى نوعية حياة مثالية، نظراً للأثر الكبير الذي بلغته تلك المنصات في استشراف المستقبل، وتحسين واقع الإنسان، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه في القمة بمحاولة الخروج بتصور ورؤى تعالج التحديات التي تعتري عمل شبكات التواصل الاجتماعي العربي، وسبل الارتقاء بها في المستقبل».

حدث مهم

من جانبها، قالت مديرة إدارة الحملات التسويقية للعملاء في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، عايدة البوسعيدي: «في الوقت الذي نحرص فيه على اعتماد أحدث التقنيات والابتكارات في عالم التواصل الاجتماعي لمخاطبة زوار دبي، سواء محلياً أو من مختلف أرجاء العالم، يسرنا المشاركة في دعم حدث مهم؛ مثل قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، التي ينظمها نادي دبي للصحافة، كونها ستلقي الضوء على مبدعي المحتوى العربي، لما لهم من أهمية في بناء استراتيجيات التسويق لدى المؤسسات والدوائر الحكومية في المنطقة».

وأضافت «بما أننا في منطقة الخليج بشكل عام، ودولة الإمارات بصفة خاصة، نعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات في حياتنا اليومية، يجب علينا أن ندرك تماماً احتياجات زوارنا، والرد على استفساراتهم، وإيصال رسائلنا الأساسية لهم عبر مبدعي المحتوى».

معايير

وتابعت البوسعيدي: «نعتمد في (سياحة دبي)، بشكل كبير، على وسائل التواصل الاجتماعي في تنفيذ حملاتنا الترويجية على مدار العام، للوصول إلى شريحة واسعة من العائلات والزوار المحتملين في أسواقنا الرئيسة»، لافتة إلى أن مشاركة دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في هذا الحدث تدعم توجّهها لترسيخ مكانة دبي وجهةً سياحية عالمية ينبغي زيارتها من قبل الجميع. يشار إلى أن فعاليات القمّة، هذا العام، ستحظى بمشاركة أكثر من 3000 من المؤثرين والخبراء والمتخصصين في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في خطوة عملية تهدف إلى مشاركة جميع فئات المجتمع ومؤسساته في تعزيز دور وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف نواحي الحياة، ونظراً لمحدودية المقاعد وخصوصية القمة ستكون الأولوية لحضور المختصين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ سيتم تحديد الحضور وفق معايير محددة، ويمكن للراغبين في الحضور التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص للقمة http:/‏‏/‏‏register.asmis.ae

وأعلنت اللجنة المنظمة للقمّة أنها تحرص على إتاحة المجال أمام المتخصصين والمهتمين بوسائل التواصل الاجتماعي لحضور فعالياتها، والاستفادة من النقاشات والجلسات والفعاليات التي تستضيف فيها رواد وخبراء وسائل التواصل الاجتماعي الذين سيسلطون الضوء على أهم القضايا، وعرض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة حول العالم في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وتهدف هذه الخطوة العملية إلى مشاركة جميع فئات المجتمع، ومؤسساته المعنية بتعزيز دور وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف نواحي الحياة، خصوصاً مع ازدياد أهمية هذه الوسائل مع التقدم التكنولوجي والتقني، واستخدامها منصات إعلامية لبثّ الأخبار، والإسهام في عملية تطوير المجتمعات العربية.

10

ديسمبر الجاري؛ تنطلق فعاليات الدورة الثالثة للقمة في مركز دبي التجاري العالمي.

3000

من المؤثرين والخبراء والمتخصّصين في وسائل التواصل الاجتماعي يشاركون في القمة.