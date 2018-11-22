إقبال على فعاليات «مهرجان السمحة التراثي»

وسط إقبال لافت، تواصلت فعاليات مهرجان السمحة التراثي التاسع، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات في الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر الجاري في مدينة السمحة.

وشهد المهرجان العديد من الفعاليات، إذ توالت الزيارات المدرسية في الفترة الصباحية لطلبة من مدارس المرجان، وروضة الياسات بالشهامة، وروضة المرجان من السمحة، والطويلة للطالبات، إذ تعرف الطلبة في جولتهم بالقرية التراثية إلى معروضات مختلفة.

وفي الفترة المسائية، تنوّعت البرامج المقدمة في المهرجان بين مسابقات اليولة، وأجمل زي تراثي، والحناء، والأكلات الشعبية، وغيرها من المسابقات اليومية التي توزعت بين المسرح وبقية أركان القرية، وسط حضور غفير من الروّاد الذين يجتذبهم المهرجان في كل عام.

من جهته، أكد ممثل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الراعي الرئيس للمهرجان، متعب مطر المزروعي، حرص الشركة على استمرار الدعم والمشاركة الفاعلة في المهرجان، منذ انطلاقته الأولى قبل تسع سنوات، مشيراً إلى أهمية تفاعل القطاع الخاص مع مختلف الأنشطة والفعاليات التي تخدم المجتمع عموماً، والمشاركة في كل ما يخدم توجه الدولة في الحفاظ على التراث بشكل خاص.

كما شهد المهرجان محاضرة تثقيفية للأطفال حول السلامة المرورية، قدمتها شرطة أبوظبي على شكل أسئلة وأجوبة تفاعل معها الحضور، إضافة إلى عروض ترفيهية ومسابقات وألعاب تراثية احتضنها مسرح القرية التراثية في السمحة.

أبوظبي - الإمارات اليوم

25

نوفمبر الجاري تختتم

فعاليات المهرجان

الذي انطلق، أخيراً.

مسابقات اليولة من أبرز فعاليات المهرجان.

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