31 فناناً إماراتياً وسعودياً يستلهمون «رسائل إلى شاب مسلم»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يقدّم «فن أبوظبي 2018» معرضاً مستوحى من كتاب «رسائل إلى شاب مسلم» للسفير الإماراتي لدى فرنسا عمر سيف غباش، تحت عنوان «رسائل».

ويطرح المعرض، الذي ينظم بالتعاون مع «غاليري أثر»، موضوعات يناقشها الكتاب، من خلال أعمال فنية يقدمها 31 فناناً سعودياً وإماراتياً، عبر التعليق عليها مباشرة، أو استلهام الأفكار منها، أو الإجابة عنها بشكل صريح.

وتتمحور الأعمال الفنية حول موضوعات رئيسة، هي: «بقايا من الذاكرة»، «الشباب وفكرة الآخر»، «المناظر الطبيعية المزدوجة»، «التساؤلات المحتملة»، و«قوة اللغة والمنطقة الرمادية». ويمثل المعرض منصة لتلاقي الأفكار ودعوة للتفكّر بعمق في صراع الهوية والتحديات التي يواجهها الشباب المسلم لتحقيق الذات، وتكوين هوية معاصرة في العالم العربي.

وفي كتابه «رسائل إلى شاب مسلم» يقدم السفير عمر غباش، إجابات لأسئلة متوقّعة من ابنه ليفتح عينيه على أسئلة سيواجهها حين يكبر، ويحاول تقديم الإجابة عنها. واختار المؤلف بعناية مجموعة رسائل على شكل نصائح إلى ابنه الأكبر سيف، والشباب المسلم بشكل عام، بالاستناد إلى تجاربه الحياتية، ولعل أبرزها سلسلة حول الحكمة والانفتاح والتفكّر العميق، التي تنبع من تسامح الدين الإسلامي.

ومن بين المشاركين في المعرض، الفنانون: عبدالناصر غارم، أحمد ماطر، أيمن يسري ديدبان، آية حيدر، دانة عورتاني، مهند شونو، محمد أحمد إبراهيم، شما العامري، ابتسام عبدالعزيز، هند مزينة، حازم حارب، ولمياء قرقاش.

وقالت مديرة «فن أبوظبي» دياله نسيبة: «يسعدنا التعاون مع (غاليري أثر) لتنظيم معرض (رسائل) الذي يجسّد الانفتاح على الثقافات والتسامح والحوار، وهي مكونات مهمة لـ(فن أبوظبي) الذي يتوجه إلى كل الشرائح المجتمعية، لاسيما أنه يُعد بداية لمنصة تتوسع للمعارض الفنية في الإمارة، بهدف تشجيع الجمهور على الحوار البنّاء، والتحفيز على التأمل والغوص في هذه الأعمال الفنية».

من جانبه، قال مؤسس «غاليري أثر» محمد حافظ: «سعداء لتنظيم المعرض الذي يركّز على فنانين من الإمارات والسعودية للمرة الثانية؛ إذ وجدنا استجابة قوية من الجمهور عموماً، والشباب خصوصاً في جدة، ونحن على ثقة بأننا سنجد استجابة مماثلة هنا في أبوظبي». ويستمر معرض «رسائل» حتى 26 يناير المقبل في منارة السعديات.

يشار إلى أن «فن أبوظبي 2018» الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في منارة السعديات يشهد مشاركة لممثلين عن صالات عرض، وفنانين، ومقتنين للأعمال الفنية، وقيّمي معارض، ومديري متاحف، وناقدين من شتى أنحاء العالم.

26

يناير المقبل موعد اختتام

المعرض الذي تستضيفه

منارة السعديات بأبوظبي.

دياله نسيبة:

«معرض (رسائل)

يجسّد الانفتاح

على الثقافات

والتسامح والحوار».