«الجزائر للكتاب»: المعرض حقق رقماً قياسياً

المصدر: الجزائر - رويترز

أسدل معرض الجزائر الدولي للكتاب، أول من أمس، الستار عن دورته الـ23 التي نظمت تحت شعار «الكتاب يجمعنا».

وقالت إدارة المعرض إن عدد الزوّار حقق رقماً قياسياً تجاوز 2.2 مليون زائر. وكانت الدورة السابقة قد استقبلت نحو 1.7 مليون زائر.

وذكر مدير المعرض حميدو مسعودي أن اليوم الأخير من «الجزائر للكتاب» شهد إقبالاً كبيراً من الزائرين. وأضاف أن عدد دور النشر المشاركة بلغ 1016 دار نشر، بعد انسحاب دار نشر جزائرية واحدة. وأشار إلى أنه على مدى 12 يوماً شهد المعرض سحب ثمانية عناوين كتب فقط، دون أن يتطرق إلى أسماء دور النشر أو الدول التي جاءت منها هذه الكتب.