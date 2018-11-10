البحرينية فوزية رشيد تسرد حكايتها مع الأدب

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استضاف المقهى الثقافي، في جناح محطة التواصل الاجتماعي، أول من أمس، الروائية والإعلامية، البحرينية فوزية رشيد، في أمسية حوارية بعنوان «حياة وكتابة»، أدارها الكاتب السعودي فرج الظفيري.

وكشفت الندوة تجربة فوزية رشيد السردية، وفي كتابة العمود الصحافي اليومي، وما بينهما من حياة تمتد إلى محطة الخمسينات، وظهور جيل المتغيرات والتحولات السياسية والاجتماعية والفكرية في المنطقة العربية والعالم، حيث استعرضت رشيد مرحلة الطفولة الزاخرة بالعوالم الطبيعية ومفردات البيئة البحرية، من ماء ورمل وأمنيات دفعت عجلة الكتابة نحو الأمام.