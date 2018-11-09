5 محاولات للحديث مع كائن فضائي في «دروب الطوايا»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن معرض «فن أبوظبي» عن عودة برنامج الفنون الأدائية السنوي «دروب الطوايا»، ضمن إطار جدول عروضه وفعالياته لهذا العام. ويتيح البرنامج للجمهور فرصة قيّمة لاستكشاف مجموعة متميزة من عروض الأداء المعاصرة في الفترة بين 8 نوفمبر الجاري ولغاية 26 يناير المقبل.

وتقام فعاليات برنامج «دروب الطوايا» هذا العام للمرة الأولى على مدار ثلاثة أشهر، ما يتيح تقديم بعض الأعمال التي تم إنتاجها على مر دوراته السابقة لجمهور أوسع، وستلقي دورته السنوية السادسة الضوء على العلاقة بين الفنون الأدائية والتكنولوجية، باعتبارها قوّة أساسية تدعم نمو وتطوّر مشهد الفن، كما تزوّد الفنانين بأدوات جديدة للتعبير الفني.

وسيتضمن برنامج «دروب الطوايا»، هذا العام، مشاركة الفنان والموسيقي والأكاديمي البحريني حسن الحجيري في حفل موسيقي على كورنيش أبوظبي ومنارة السعديات يوم 14 نوفمبر الجاري.

كما يتناول مشروع «ريموت أبوظبي»، الذي يتم تقديمه هذا العام بالتعاون مع مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، الواقع الوشيك للذكاء الاصطناعي في مدن المستقبل، وسيتم تقديمه كل يوم جمعة على مدى ثلاثة أشهر بدءاً من يوم 9 نوفمبر الجاري.

كما سيقدم العرض التفاعلي «خمس محاولات للحديث مع كائن فضائي» من إبداع الفنانة آنا ريسبولي، الذي تم إنتاجه عام 2016، كل يوم سبت على مدى ثلاثة أشهر بدءاً من يوم 10 نوفمبر.

ويقدم يوم 15 نوفمبر عرض «مراقبة الطيور» للفنان لورانس أبوحمدان، والذي يستكشف السياسات المعاصرة للاستماع.

ويشهد 16 نوفمبر الجاري، تقديم عمل الفيديو التركيبي الغامر «غوّاص» للفنانة الكويتيّة منيرة القديري. ويجسّد هذا العمل فصلاً جديداً في أبحاث منيرة المستمرة حول الروابط التاريخية بين عالم ما قبل النفط وما بعده في منطقة الخليج العربي.

3 أشهر

تقام فعاليات برنامج «دروب الطوايا» هذا العام للمرة الأولى على مدار ثلاثة أشهر، ما يتيح تقديم بعض الأعمال التي تم إنتاجها على مر دوراته السابقة لجمهور أوسع، وستلقي دورته السنوية السادسة الضوء على العلاقة بين الفنون الأدائية والتكنولوجية، باعتبارها قوّة أساسية تدعم نمو وتطوّر مشهد الفن، كما تزوّد الفنانين بأدوات جديدة للتعبير الفني.