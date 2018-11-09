12 كتاباً للأطفال من روائع العالم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تُطلّ مجموعة «كلمات»، مجموعة النشر الإماراتية المتخصصة بإصدار الكتب باللغة العربية لمختلف الفئات العمرية، والتي تتخذ من الشارقة مقراً لها، على قرّائها بباقة متنوّعة من الإصدارات الأدبية التي صاغها أدباء ورسامون مبدعون عرب وعالميون، من خلال دور النشر التابعة لها، وهي: «كلمات»، و«روايات»، و«كوميكس».

وكانت المجموعة أطلقت أخيراً، على هامش مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الـ37، التي تختتم غداً، إصدارات جديدة، حيث أعلنت دار كلمات، الدار المتخصّصة بنشر وتوزيع كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية، عن إصدار 11 عنواناً أدبياً جديداً لنخبة من المؤلفين والرسامين العرب والعالميين في مجال أدب الطفل، وتحمل في مضامينها حكايات وقصص ثرية بالمعرفة والخيال.

وشاركت مجموعة «كلمات» منذ تأسيسها في أكثر من 50 معرضاً دولياً للكتاب، كما تمكنت من توزيع كتبها وإصداراتها في أكثر من 16 دولة و3000 مدرسة، وتفخر المجموعة بنشرها الكتب عالية الجودة باللغة العربية، التي فاز من بينها ما يزيد على 30 كتاباً بالعديد من الجوائز العربية والدولية. ومنذ انطلاقها، عملت المجموعة مع أكثر من 120 كاتباً و100 رسام من أشهر الكتّاب والرسامين من العالم العربي والعالم. وتمت ترجمة أكثر من 50 كتاباً من إصداراتها من اللغة العربية إلى لغات أُخرى، كما نجحت المجموعة حتى الآن في إصدار أكثر من 400 عنوانٍ باللغة العربية.

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