إصدارات صوتية لبرامج «إذاعة الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت إذاعة الشارقة، ضمن فعاليات مؤسسة الشارقة للإعلام في معرض الشارقة الدولي للكتاب، النسخة الصوتية من برنامجيها الجماهيريين «هذا خلق الله»، و«عيش وشوف»، لتقدم لزوار المعرض فرصة أرشفة المحتوى المسموع للمادة المعرفية التي يقدمها البرنامجان.

وكشفت الإذاعة عن الإصدارات المسموعة بوحدات تخزين إلكترونية، يمكن للمستمعين متابعتها عبر أجهزة التسجيل الصوتي، والحواسيب، وغيرها من الأجهزة، مؤكدة بذلك دور التغيير التكنولوجي المعاصر في دعم وتوسيع رسالة المؤسسات الإعلامية، ونقل تجربتها إلى مختلف فئات المتابعين.

ويتناول برنامج «هذا خلق الله»، الذي يمزج بين الدراما والثقافة والدين، مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، ليبرز عظمة الخالق فيما أبدع، فضلاً عن مواكبة أحدث اكتشافات العصر، ويأتي من إعداد منى صقر، وأداء شريف سباق، ومعتز صقر، وإخراج هيمن زكريا.

ويقدّم برنامج «عيش وشوف»، الذي يخرجه إبراهيم الحمادي، وتقدمه سهام شريف، باقة ثقافية متنوعة ومبتكرة، بطريقة عرضه وتقديمه، حيث يأخذ المستمعين في تجربة سياحية مملوءة بالمعلومات النادرة والغريبة، ويستعرض عادات الشعوب وتقاليدها، ويبحث في ثقافات الدول التي يزورها.