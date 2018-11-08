مستغانمي توقّع «شهياً كفراق» اليوم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

توقّع الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، إصدارها الجديد «شهياً كفراق»، اليوم، في قاعة الفكر، ضمن فعاليات الدورة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب حتى السبت المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

وتلتقي مستغانمي جمهورها من القراء في جلسة حوارية عند الساعة السادسة مساءً، تشرّع من خلالها نافذة للنقاش، وتستعرض من خلالها البنية الأدبية والجمالية للكتاب الذي صدر عن دار هاشيت أنطوان، والذي تسرد فيه قصة الفراق لرجل فقد ثقته بالحب.. رجلٍ غامض، يخاطب ذكريات أحلام الكاتبة والإنسانة، التي أرادت للكتاب أن يسرد مواقف ولحظات عاشتها مع قامات عاصرتهم مثل نزار قباني وغازي القصيبي، وأخرى عائلية خاصة.