4 شخصيات مرحة تجسّد «الأضواء المذهلة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اصطحبت مسرحية «الأضواء المذهلة»، التي قدمت ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب الصغار في رحلة بين عوالم من الخيال والإبداع الحركي والإيقاعي.

واستطاع العرض الذي قدّمته الفرقة اللبنانية «واكازو»، أن ينقل الأطفال إلى أجواء حافلة بالصور والرقصات أداها أربع شخصيات مرحة على إيقاع أغنيات عالمية، مزجوا من خلالها أساليب الفنون الاستعراضية ومهارات التمثيل التي تحاكي مشهداً تدور أحداثه في مختبر علمي، مستخدمين بها أحدث تقنيات الصوت والضوء.

وبتوليفة امتزجت بها ألوان الخطوط المضيئة مع إيقاعات الموسيقى قدّمت الشخصيات لوحة ممتعة للأطفال الذين تفاعلوا بالرقص والتصفيق، وتعرفوا إلى أهم النماذج الحركية التي تميّز ذلك النوع من المسرحيات التي تعتمد في حبكتها على الإيقاع المدعّم بالحركة والإبداع.

العرض المسرحي قدّمته الفرقة اللبنانية «واكازو».