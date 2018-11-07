«اللوفر أبوظبي».. هدية مجلة «ماجد»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

تحتفي مجلة «ماجد» التابعة لأبوظبي للإعلام، في عددها الجديد الذي يصدر اليوم، بمتحف اللوفر أبوظبي، لما له من قيمة مضافة، إذ يشكل أول وجهة عربية لمتحف عالمي يعرض كنوز العالم الأثيرة في مكان واحد.

كما تخصص «ماجد» للمناسبة مجموعة من المقالات والقصص والصور التي تتناول المتحف.

وبمناسبة معرض الشارقة الدولي للكتاب، تنصح «زكية الذكية» في صفحتها بزيارة المكتبات باعتبارها دار العلم والثقافة، ومنها نستعير الكتب التي تمدنا بمعلومات تبدد ظلام الجهل بنور المعارف، حيث إن المكتبة مكان للجميع، وتتمتع بخصوصية تجعل لزيارتها آداباً لابد من التحلي بها. كما خصص العدد صفحة «ارسم ولون» لمعرض الشارقة للكتاب

وبينما يسلط العدد الجديد (2072) الضوء على «متحف العين الوطني»؛يهدي القراء «بوستر» لصورة بانورامية لمتحف اللوفر أبوظبي وقت الغروب، بعدسة المصور خالد الحمادي.

كما سيكون القراء على موعد أسبوعي مع قصص شخصياتهم المحببة، مثل «كسلان جداً» و«أمونة» و«فريق البحث الجنائي»، وغيرهم من ضيوف المجلة من الشخصيات التي ظهرت هذا العام.