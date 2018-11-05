«تراث الإمارات» يستقطب باحثين وزواراً

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يثري نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد، جناحه في معرض الشارقة الدولي للكتاب، بإصدارات نوعية دأب مركز زايد للدراسات والبحوث، التابع للنادي، على إنتاجها خدمة للتراث والتاريخ بشكل متخصص، لاسيما إصداراته الخاصة بـ«عام زايد»، وعلى رأسها كتاب «السياسة السلمية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان».

وزار الجناح، خلال عطلة نهاية الأسبوع، الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، كما استقطب الجناح عدداً من الباحثين والإعلاميين، لاسيما الكتّاب من دول الخليج العربية الذين أبدوا إعجابهم بالإصدارات النوعية التي يعرضها الجناح، وعبّروا عن تقديرهم لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، على حرصه على الموروث الوطني، واهتمامه بحفظ التراث وتوثيقه عبر الدراسات والبحوث والدواوين. ويتميز كتاب «السياسة السلمية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، للباحثة نورة جوعان أحمد زريبيل الظاهري، بتسليط الضوء على أبرز السمات السياسية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والمتجسدة في حبه للسلم والسلام والإخاء، إذ سعى - رحمه الله - في إصلاح ذات البين، ونشر السلام في ربوع البلاد، وسعى للتقريب بين وجهات النظر بما يخدم الصالح العام.