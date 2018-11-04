«حكاية جارية» تجول بشخصياتها بين أروقة المعرض

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

في محاكاة استعراضية لشخصيات أحدث إصدارات دار روايات للنشر، التابعة لـ«مجموعة كلمات»، احتشد زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب، لمتابعة إطلاق النسخة العربية من كتاب «حكاية جارية» للكاتبة الكندية مارغريت أتوود، التي ترجمها إلى العربية الشاعر السعودي أحمد العلي.

وتجولت مجموعة من الفتيات في أروقة المعرض بين الزوار بملابس صممت من وحي شخصيات الرواية التي تصدر نسختها العربية للمرة الأولى رسمياً، إذ كانت الرواية من بين الأعلى قراءة على مستوى العالم العام الماضي، وترجمت إلى أكثر من 40 لغة، كما تحولت إلى مجموعة من الأعمال الدرامية والتلفزيونية والمسرحية.

ولاقى العرض تفاعلاً كبيراً من جمهور المعرض الذي عبر عن تفاعله مع أدب «الدستوبيا» الذي تنتمي الرواية إليه، وهو نوع من الأدب يصور مجتمعاً خيالياً لا مكان للإنسانية فيه.