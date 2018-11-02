«كلمات».. تطلق 11 إصداراً.. خيال ومغامرة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تطلق دار «كلمات»، الدار المتخصصة في نشر وتوزيع كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية، التابعة لمجموعة كلمات التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، 11 عنواناً أدبياً جديداً لنخبة من المؤلفين والرسامين العرب والعالميين في مجال أدب الطفل، وتتطرق في مضامينها لسرد حكايات وقصص ثرية بالمعرفة والخيال، وذلك خلال الدورة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وتضم قائمة الإصدارات كتاب «فيل زرافة أم لقلق»، لمؤلفته نهلة غندور، والرسام إستلي ميزا، وكتاب «بطل من نوع آخر» لمؤلفته فاطمة شرف الدين، والرسامة راسا جوني، وكتاب «أريج» للمؤلف عبادة تقلا، والرسام أليساندرا سنتيلي. ومن الكتب الجديدة أيضاً، كتاب «أصيل» للمؤلفة سلمى قريطم، والرسامة أفيلنلن أفلين.

وكتاب «فنجان صغير» لمؤلفه مهند العاقوص، رسم الفنانة روزاريا أيوريو. وكتاب «كلنا فنانون» تأليف شمع خان، وفاطمة شرف الدين، ورسم جواكين كامبلونش.

إضافة إلى كتاب «إني أرى» تأليف جيكر خورشيد، ورسوم أريانا بابيںي، وكتاب «معزوفة العصا» تأليف شيخة الزيارة، ورسم بيتو ألفازير، وكتاب «قبلة ملاك» للمؤلفة سحر محفوظ ورسم لايا كاريرا، وكتاب «أبوالسلاسل» للمؤلفة دبي أبوالهول وترجمة سمر محفوظ برّاج ورسم سارة طيبة.