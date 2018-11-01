جمال الشحي: «جائزة أفضل دار نشر» تتويج لجهود 10 سنوات

المصدر: ديانا أيوب ـــ دبي

أكد الناشر الإماراتي جمال الشحي، مؤسس دار كتّاب للنشر، أن فوز الدار بجائزة أفضل دار نشر محلية لعام 2018، في معرض الشارقة الدولي للكتاب، يعد تتويجاً لجهود الدار، وعملها الدؤوب على مدار سنوات طويلة، لتشجيع المواهب الإماراتية، مضيفاً لـ«الإمارات اليوم» أن «(كتّاب) من أولى دور النشر التي فتحت الباب للشباب، وأعطتهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم».

وكرَّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، مؤسس دار كتّاب خلال حفل توزيع جوائز الدورة الـ37 من المعرض، والتي تضمنت شخصيات ثقافية ومترجمين وروائيين.

ووصف الشحي تكريم صاحب السمو حاكم الشارقة بـ«التشريف»، معرباً عن سعادته باختيار «كتّاب» أفضل دار نشر محلية في المعرض الذي تتواصل فعالياته حتى 10 نوفمبر المقبل، في إكسبو الشارقة. وقال إن «هذه الجائزة مقدمة لكل الناشرين الإماراتيين، الذين يعملون بجهد في تطوير صناعة النشر بالإمارات، وأتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على التكريم، كما أشكر اللجنة المنظمة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب».

وذكر أنه خلال السنوات الأخيرة انتشرت صناعة النشر في الدولة، وأصبحت هناك منافسة في القطاع الخاص. وعن المعايير التي يضعونها في الدار لاختيار الكتب، أفاد بأن النصوص تخضع للجنة خاصة تقيّمها وتحكم عليها، إذ تنشر الدار في مجالات متنوعة، منها الأدب والتاريخ وأدب الطفل.

وقال الشحي إن جناح الدار في «الشارقة للكتاب» سيضم العديد من الإصدارات الجديدة، من بينها كتاب بعنوان «سيرة وطن.. سيرة حياة»، وهو سيرة ذاتية لعائشة السيار، بالإضافة إلى ثلاثة عناوين للدكتور أحمد برقاوي، رئيس قسم الفلسفة سابقاً في جامعة دمشق، وهناك نصوص فلسفية لخولة السويدي بعنوان «المتحدثون بالكتابة»، وفي أدب الطفل ستقدم الدار في المعرض كتاب «جمعية الفرسان الصغار» لفاطمة المزروع.