غرافيك.. «الشارقة للكتاب».. الدورة 37 تروي «قصة حروف»

المصدر: غرافيك: محمد داود

يفتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم، في مركز إكسبو الشارقة، الدورة الـــــ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يستمر حتى 10 نوفمبر المقبل، تحت شعار «قصة حروف».

وتطرح الدورة الــــ37 من المعرض أكثر من 20 مليون كتاب لـــــ1٫6 مليون عنوان، منها 80 ألف عنوان جديد، تقدمها أكثر من 1874 دار نشر من 77 دولة من مختلف أنحاء العالم، كما تشهد تنظيم 1800 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية يقدمها 472 ضيفاً من مختلف دول العالم، ويضم جدول الفعاليات الثقافية للمعرض 272 فعالية بحضور 154 ضيفاً، بمشاركة 25 دولة، فيما تشتمل «فعاليات الطفل» على 950 فعالية بحضور 45 ضيفاً وبمشاركة 12 دولة.

ركن التواقيع يحتفي بــــــــ200 كاتب، وستحفل منصة توقيع الكتب هذا العام بأكثر من 200 حفل توقيع من 19 دولة.

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