دراما يوم الزفاف في الوسط الفني المصري.. «يا فرحة ما تمت»

المصدر: القاهرة - نجلاء أبوالنجا

يبدو أنه لا يمكن وصف ما يحدث في زيجات الوسط الفني خلال هذه الأيام إلا بـ«يا فرحة ما تمت»، بسبب المواقف الغريبة والدراما التي يشهدها يوم الزفاف، فبينما ألغى نجم برنامج «أراب آيدول»، المطرب محمد رشاد، زفافه من الإعلامية الشابة، مي حلمي، قبل الزفاف بنحو نصف ساعة من الحفل، في مشهد يشبه ما حدث مع الفنانة ناهد السباعي منذ أسابيع، تزوّج الفنان أحمد فلوكس من النجمة هنا شيحة، رغم نفي فلوكس القاطع من قبل نبأ خطبته من هنا، وتهديده بأنه سيقاضي ناشري الخبر الكاذب. وفي الوقت الذي ارتدت عروس نجم برنامج «أراب آيدول»، محمد رشاد، فستان الزفاف، وطرحته على صفحتها في «إنستغرام»، وكانت على وشك النزول لقاعة العرس في فندق «مينا هاوس»، المطل على أهرامات الجيزة، وظهر رشاد أيضاً وهو يستعد للعرس وقد ارتدى بذلته ويصفف شعره، فوجئ الجميع بأن العروسين يبلغان الجميع بإلغاء الحفل بسبب حالة وفاة، ليس هذا فحسب بل الانفصال أيضاً، ما وضع الكثير من علامات الاستفهام، فإذا حدثت حالة وفاة فمن هو المتوفى؟ ولماذا لم يعلن العروسان عن مجرد التأجيل وليس الانفصال؟

روايات

وروى بعض المقربين أن ثمة خلافات وقعت بين أهل العروسين بسبب ما يسمى في مصر بـ«قائمة العفش»، أي محتويات شقة الزوجية، لكن الرواية كانت ضعيفة، وقوبلت بعدم تصديق مثل سابقتها، وهي حالة الوفاة المفاجئة بالضبط.

وحتى كتابة هذا التقرير، لم يعرف السبب الحقيقي وراء انفصال الحبيبين اللذين شهد الوسط الفني قصة حب جمعتهما، وامتدت على مدار عامين. يشار إلى أن القصة ذاتها تكررت منذ أسابيع في الوسط الفني، لكن مع الفنانة ناهد السباعي التي ألغت زفافها في يوم العرس، بعد حضور المعازيم، وأعلنت الفنانة أنه تم طلاقها ليلة الزفاف، إذ كانت قد عقدت قرانها بالفعل على رجل الأعمال، محمد عبدربه.

هنا وفلوكس

حالة أخرى، شهدت جدلاً في الساحة الفنية، وهي ارتباط الفنانة هنا شيحة - الشقيقة الصغرى للنجمة حلا شيحة - من الممثل الشاب أحمد فلوكس، إذ عقد قران النجمين في إطار أسري بعيداً عن أعين الإعلام. وكشفت شقيقات العروس على «السوشيال ميديا» خبر الزواج المفاجئ، فمنذ أسبوعين سُرّب خبر خطبة هنا وفلوكس، لكن الأخير نفى تماماً الأمر عبر اتصالات هاتفية مع عدد من برامج «التوك شو» وكان شديد الغضب، وطالب بمحاسبة كل صحافي تسبب في نشر خبر كاذب مثل هذا، على حد قوله حينها، حتى فوجئ الجميع بأن الخبر صحيح، بعدما عُقد القران.

حالة وحيدة.. شيماء وكارتر

الفرحة الوحيدة المعلنة من دون أي جدل في الوسط الفني المصري، كانت زواج الفنانة شيماء سيف من المنتج محمد كارتر، إذ تم الزفاف، أول من أمس، في أحد الفنادق بالعاصمة المصرية القاهرة. وحضر الزفاف عدد من النجوم، من بينهم محمد رمضان ووفاء عامر ودنيا وإيمي سمير غانم، وكل فناني مسرح مصر، والمنتج أحمد السبكي، والمخرج خالد جلال، والفنان عمر مصطفى متولي، وعدد من الإعلاميين والمشاهير، وأحيا الحفل النجم محمد حماقي.

- مقربون من رشاد ومي

ذكروا أن خلافات وقعت

بين أهل العروسين

بسبب «قائمة العفش».