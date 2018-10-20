الصين أول ضيف شرف لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي

المصدر: القاهرة ــ رويترز

وقع اختيار ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي على الصين لتكون ضيف شرف الدورة الرابعة التي تنطلق الأسبوع المقبل في مصر، بمشاركة عشرات الخطاطين والفنانين التشكيليين من نحو 30 دولة.

واختيار ضيف شرف هو تقليد جديد استحدثه الملتقى الذي ينظمه سنوياً صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي.

وقال قوميسير عام الملتقى، الكاتب محمد بغدادي، في مؤتمر صحافي «في تقليد هو الأول في هذه الدورة تكون لدينا دولة هي ضيف الشرف، وسيكون معنا في الملتقى ثلاثة من كبار الخطاطين الصينيين، الذين سيأتون ومعهم أعمالهم الخاصة».

وأضاف «حرصنا على اختيار دولة ليست إسلامية ولا عربية، حتى نؤكد على عالمية الخط العربي، ونوضح إلى أي مدى امتدت فنون الخط العربي حتى وصلت دولاً بعيدة جغرافياً».

يشارك في الملتقى 56 خطاطاً من مصر، و48 من خارجها يمثلون 27 دولة، منها الإمارات والجزائر والمغرب والسعودية والكويت وتونس وسورية وتايلاند وكمبوديا وسنغافورة والهند وباكستان ونيجيريا وإيطاليا وبريطانيا.

وتحمل الدورة الجديدة من الملتقى اسم الشاعر والروائي والخطاط سيد إبراهيم (1897-1994)، الذي أصدر العديد من المؤلفات، وتتلمذ على يديه عدد من الخطاطين المصريين والعرب البارزين في القرن الـ20. ويعرض الملتقى 53 لوحة من أعمال الفنان الراحل في معرض يصفه المنظمون بأنه «أكبر معرض استعادي للفنان سيد إبراهيم».

كما يكرم الملتقى في دورته الرابعة الفنانين محمد رطيل وخليفة الشيمي من مصر، وكذلك المغربي محمد عبدالحفيظ خبطة، والإماراتي عبدالعزيز المسلم.

ويشمل برنامج الملتقى تنظيم ندوة علمية على مدى ثلاثة أيام تناقش نحو 30 بحثاً .

وتقام الدورة الرابعة في الفترة من 23 إلى الثالث من نوفمبر المقبل بقصر الفنون في ساحة الأوبرا.