وفد قنصلي أميركي يزور مركز حمدان لإحياء التراث

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

التقى الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، في مقر المركز بدبي، أول من أمس، وفد القنصلية الأميركية في دبي، الذي ضم جيريمي بارنوم المتحدث الرسمي ورئيس الشؤون العامة لهيئة خدمة الحدائق العامة في أميركا، وكريستين دال بيلو، مديرة القسم الثقافي والإعلامي في القنصلية الأميركية بدبي.

وجاء اللقاء بهدف تبادل الخبرات والأفكار الخلاقة، وبحث سبل التعاون بين الطرفين، في سبيل خدمة الأهداف الوطنية، ونشر الوعي حول التراث الثقافي المادي وغير المادي. واستعرض الطرفان التحديات والحلول المتمثلة بأفضل الممارسات المحلية والعالمية في حفظ التراث الثقافي وسط المجتمعات، ووسائل وآلية الصون العامة.

من جهته، رحب بن دلموك بالوفد الأميركي، وقال: «نرحب بتبادل الخبرات مع كل المؤسسات المحلية والهيئات والجهات التي تمثل بلدانها، ونستعرض إنجازات المركز في صون وإحياء الموروث الاجتماعي المحلي، ليكون المركز نموذجاً محفزاً ويكشف جانباً ممّا وصلت إليه الدولة من تطور في ظل القيادة الرشيدة».

وأضاف بن دلموك: «يحرص المركز على إقامة علاقات بناءة تسعى في مجملها إلى إيجاد القواسم المشتركة بين الأطراف المعنية تطلّعاً نحو بناء جسور الصداقة والتعاون والمشروعات المشتركة، وتوطيد العلاقات الثقافية والثنائية بين الدول».

من جانبه، علّق جيريمي بارنوم: «أمثل هيئة أميركية فيدرالية تعنى باستدامة الموروث الاجتماعي والثقافي والحدائق العامة التي شهدت حقباً تاريخية، وأصبحت ضمن المعالم الأثرية والثقافية المهمة في الولايات المتحدة الأميركية. وبعد الاطلاع على ما يقدمه المركز من خدمات في مجال إحياء العادات والقيم المجتمعية المحلية، فإنه يسعدني نقل المعلومات لجهات أخرى متخصصة في الولايات المتحدة للتعاون في المستقبل، فالهدف الرئيس من الزيارة يبقى في إطار تبادل الأفكار والخبرات والتعلم من الحضارات الأخرى، لتطوير أنفسنا ونشر الوعي حول الإرث الاجتماعي في بلداننا».