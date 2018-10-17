13 اتفاقية بين دور إماراتية وناشرين من أميركا اللاتينية

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

عقدت جمعية الناشرين الإماراتيين خلال مشاركتها في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب بدورته الـ70، الذي اختتمت فعالياته أخيراً، 13 اتفاقية بيع وشراء حقوق الكتب بين مجموعة من دور النشر من أميركا اللاتينية ودور نشر إماراتية، بما يسهم في تطوير أعمال ترجمة الإصدارات إلى العربية، وترجمة الأعمال العربية إلى لغاتهم.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، راشد الكوس: «تحرص الجمعية على المشاركة والوجود في مختلف المحافل الثقافية العالمية، لتمثيل الناشرين الإماراتيين دولياً، وتوفير فرص التعاون والشراكات، وفتح المجال أمامهم لنشر مؤلفاتهم بلغات أخرى، كما نسعى إلى الاستفادة من هذه الفعاليات للاطلاع على مختلف التجارب الرائدة في مجال النشر، ما يسهم في تعزيز الحراك الثقافي، والتعريف بالمكانة الثقافية الرائدة التي وصلت إليها دولة الإمارات، خصوصاً في قطاع النشر».