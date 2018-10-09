اختتام فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان مالمو للسينما العربية

المصدر: متابعة-الامارات اليوم

اختتمت منذ دقائق فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان مالمو للسينما العربية التي انطلقت يوم 5 أكتوبر الجاري، وتنوعت أنشطتها من عروض أفلام المسابقة الرسمية، وسهرات ليال عربية، وذلك بحضور حشد من نجوم العالم العربي من ممثلين وصناع أفلام ومنتجين ونقاد. بينما أسدل المهرجان الستار على دورته الحالية مع السجادة الحمراء وعرض فيلم الختام المصري "عيار ناري" للمخرج كريم الشناوي. سبق عرض الختام حفل الإعلان عن الأفلام الفائزة بجوائز المسابقات الرسمية للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، الوثائقية الطويلة والقصيرة، وجاءت النتائج وفقاً لقرارات لجان التحكيم التي كانت قد أعلنت النتائج أثناء حفل توزيع الجوائز في سينما رويال بمدينة مالمو، وجاءت على الشكل التالي:

جوائز الأفلام الوثائقية القصيرة والطويلة

جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير تذهب لفيلم "الناجون من ساحة الفردوس" للمخرج عادل خالد من العراق.

جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل حصل عليها فيلم "في الظل" للمخرجة ندى مازني حفيظي من تونس.

ضمت لجنة تحكيم المسابقة: المخرجة الإماراتية نجوم الغانم، المخرج المصري محمود سليمان، والمخرجة العراقية عايدة شليفر.

جوائز الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة

أما لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة المشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الثامنة لمهرجان مالمو للسينما العربية 2018 فقد ضمت في عضويتها كل من: النجمة منة شلبي، الناقد هوفيك حبشيان، والمخرج المغربي حسن بنجلون، وأعلنت اللجنة منح الجوائز للأفلام التالية:

جوائز الأفلام الروائية القصيرة

تنويه خاص لفيلم "يوميات السفاح" إخراج وليد أيوب من المغرب

جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "بلاك مامبا" إخراج آمال قلاتي من تونس

جائزة أفضل فيلم روائي قصير لفيلم "أخر أيام رجل الغد" إخراج فادي باقي من لبنان

جوائز الأفلام الروائية الطويلة

جائزة أفضل ممثل ذهبت إلى "علي يحياوي" عن فيلم "بنزين" للمخرجة سارة عبيدي من تونس.

جائزة أفضل ممثلة ذهبت إلى "زهراء غندور” عن دورها في فيلم "الرحلة" للمخرج محمد الدراجي من العراق.

جائزة أفضل مخرج ذهبت إلى المخرج العراقي "محمد الدراجي" عن فيلمه "الرحلة".

جائزة أفضل فيلم حصل عليها فيلم "واجب" للمخرجة الفلسطينية "آن ماري جاسر"

جائزة لجنة التحكيم الخاصة حصل عليها فيلم "وليلي" للمخرج فوزي بن سعيدي من المغرب

جائزة جمهور مدينة مالمو والممنوحة من قبل بلدية مالمو وهي بقيمة 25 آلف كرون سويدي فقد حصدها الفيلم المصري فوتوكوبي إخراج تامر عشري.

جائزة "أفضل إنتاج فني" المقدمة من الاتحاد العام للفنانين العرب وقيمتها 2000 يورو ذهبت إلى فيلم "مسافر: حلب – أسطنبول" إخراج أنداش هازندار أوغلو، وقررت الجائزة لجنة تحكيم المسابقة الروائية.

جائزة "النقاد العرب" المقدمة من "جريدة النهار" الكويتية وقيمتها 1000 يورو ذهبت إلى الفيلم الفلسطيني "واجب" إخراج آن ماري جاسر. وقررت الجائزة لجنة النقاد العرب المشكلة من: كوليت خلف، زياد الخزاعي، نديم جرجورة، نرجس طرشاني