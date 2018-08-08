مخيم القصباء الصيفي.. تعليم وترفيه

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

تواصل القصباء، الوجهة السياحية والترفيهية العائلية في إمارة الشارقة تنظيم العديد من الفعاليات خلال المخيم الصيفي الذي تقيمه هذا العام، إذ تقدم للأطفال من عمر خمس سنوات فرصة المشاركة في مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية التي تستضيفها هذا الصيف.

وتركز القصباء في المخيم الصيفي، الذي يستمر حتى 16 أغسطس الجاري، على مختلف المجالات العلمية، وبشكل خاص صناعة الروبوتات وتقنيات الابتكار، وتتضمن الأنشطة تقديم ورش عمل يتعلّم فيها المشاركون صناعة الأدوات الكهربائية البسيطة والأجهزة الإلكترونية والألعاب المبسطة.

ويقدّم المخيم نشاطات أخرى تهدف إلى تعريف الأطفال ببيئة الواقع الافتراضي، حيث سيكون بمقدور المشاركين أن يتعرّفوا إلى طرق إضافة نماذج ثلاثية الأبعاد على عناصر الواقع الافتراضي، والجمع بين التكنولوجيا والحرف اليدوية بأسلوب يعتمد على التعلم الإبداعي من خلال اللعب، لتشجيع الصغار على تطوير مهاراتهم وتنمية خيالهم العلمي.

وتنقسم ورش العمل حسب الفئات العمرية إلى ورشات تستهدف الأطفال من عمر خمس إلى ثماني سنوات، وأخرى لعمر فوق الثماني سنوات، تبعاً لاحتياجات التعلم والقدرة الاستيعابية لهم، كما يمكن لأولياء الأمور الاختيار بين الورش القصيرة التي تمتد على مدار ساعتين أو الورش التي تقام ليوم كامل.

يذكر أن جميع الوجهات السياحية والترفيهية البارزة في الشارقة، والتي تقع تحت مظلة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، تستضيف باقة من الأنشطة المتنوعة في إطار حملة «صيف الشارقة» التي أطلقتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والتي تقدم مجموعة من الفعاليات الترفيهية المخصصة للأطفال والعائلات خلال العطلة الصيفية.

• 16 أغسطس، موعد اختتام فعاليات المخيم الصيفي.