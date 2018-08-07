«جيوغرافيك كيدز» تُطلق أول برنامج واقعي للأطفال «عجيب ولكن حقيقي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «ناشونال جيوغرافيك أبوظبي»، أمس، عن إطلاق سلسلة برنامج ناشونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي «عجيب لكن حقيقي»، وهي نُسخة من البرنامج الذي يُبث عبر ناشونال جيوغرافيك، صُممت خصيصاً لتُلائم الأطفال وتُقدم نصائح توعوية وتربوية وعلمية، وتُنمّي إمكاناتهم بطريقة ترفيهية، ويهدف إلى تعريف الأطفال بالعديد من الحقائق العلمية والتاريخية الدقيقة.

وتُقدم القناة تحت شعار «غامر واكتشف»، ومن خلال سلسلة برنامج «عجيب ولكن حقيقي»، سلسلة من 75 حلقة قصيرة تضمن محتوى ترفيهياً واقعياً مُثيراً للاهتمام وقريباً من الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين سبعة و14 عاماً، أي من وصلوا إلى ذروة سن الفضول والحرص على معرفة المزيد عن العالم.

ويبث البرنامج على قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي، كما سيتم عرض الحلقات في بث مُباشر على قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي على الـ«يوتيوب».

وقال المدير التنفيذي لدائرة التلفزيون في «أبوظبي للإعلام»، عبدالرحمن عوض الحارثي، إن «البرنامج يسعى إلى أن يكون منصة متميزة للصغار للوصول إلى محتوى يغذي فضولهم ويزيد من معارفهم، ليتمكنوا من استكشاف العالم».

ويُقدم البرنامج موهبتين شابتين مُفعمتين بالحيوية، هُما، حمدان واصف (مُمثل إماراتي يبلغ من العُمر 14 عاماً، وإيمان طارق (مُمثلة عربية تبلغ من العُمر 13 عاماً وتُقيم في الإمارات)، ويتفاعل الثُنائي مع الجمهور من الفئة العُمرية نفسها من خلال مزيج من الأداء الحي والرسوم المُتحركة، وتتضمن الحلقة الواحدة التي تمتد إلى 90 ثانية ثلاث أو أربع معلومات عجيبة، لكنها حقيقية.