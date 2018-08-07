الأطفال البرازيليون يصنعون أقنعتهم من «التراث الإماراتي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظّم مجلس إرثي للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، أول من أمس، ورشة فنيّة حول صناعة الأقنعة للأطفال. ونجحت الورشة التي نظمها مجلس «إرثي»، ضمن مشاركته في الدورة الـ25 من معرض ساو باولو الدولي للكتاب، في إبراز أوجه الشبه بين التراث في الإمارات والبرازيل، حيث أتاحت للصغار تزيين الأقنعة التي يرتديها البرازيليون في الكرنفالات والاحتفالات الشعبية، إلى جانب التعرف الى التقنيات المستخدمة في صناعة البرقع الإماراتي التقليدي، الذي استخدمته المرأة الإماراتية على مر الأزمان زيّاً شعبياً.

وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من قبل الأطفال الذين أبرزوا مواهبهم وإبداعاتهم الفنية من خلال صناعة أقنعة باستخدام عناصر من الأقمشة والمنسوجات الإماراتية، لتأخذ سحر السامبا وجمال التراث الإماراتي.