«وهج القصيدة» الإماراتية.. حاضر في البرازيل

المصدر: ساو باولو - الإمارات اليوم

تحت عنوان «وهج القصيدة»، استضاف جناح الشارقة المشارك في معرض ساو باولو الدولي للكتاب، الذي يحتفي هذا العام بالشارقة ضيف شرف لدورته الـ25، الشاعرتين الإماراتيتين صالحة غابش وشيخة المطيري، في أصبوحة شعرية جمعت حشداً من جمهور الأدب والشعر من الكتّاب والأدباء البرازيليين والعرب في ساو باولو.

وعرضت الشاعرتان خلال الأمسية التي أدارها الشاعر طلال سالم، نماذج من تجربتهما الشعرية، إذ استحضرت صالحة سيرة علاقتها مع الوطن، وتجربة معايشتها لمواقف إنسانية عميقة، فيما قدمت شيخة خلاصات تأملها لمفاهيم الحب والغربة والقلق والغياب.