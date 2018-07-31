«فن جميل».. تكليفات فنية من دبي لعموم الشرق الأوسط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة فن جميل، وهي مؤسسة تدعم التراث والتعليم والفنون في عموم أنحاء الشرق الأوسط، أمس، عن البدء في تلقي طلبات المشاركة في برنامج «فن جميل للتكليفات الفنيّة: الكتابة والأبحاث الفنية». ووجهت «فن جميل» الدعوة المفتوحة لجميع الكتّاب، والنقاد، ومؤرخي الفنون، وقيّمي المتاحف والمعارض، والفنانين، من المعنيين بالكتابة، للمشاركة في دعم تطوير الأبحاث والمشروعات المبتكرة. وقد خصّصت المؤسسة للمجموعة المختارة إقامة فنية هي الأولى من نوعها في المنطقة، بما يعكس الالتزام برعاية البحث والحوار الناقد.

يذكر أن البرنامج سنوي، ينعقد في دورة من ثلاثة أعوام، يعكس أهداف المؤسسة في أن يصبح مساحة استكشافية متعددة التخصصات. ويعد مركز جميل للفنون، الذي سيفتتح في دبي 11 نوفمبر المقبل، أول مركز للفنون المعاصرة في دبي.

تتكون لجنة تحكيم البرنامج من: عمر برادة، الكاتب والقيّم الفني ومدير دار المأمون، المكتبة التي تستضيف أيضاً برنامج الإقامة الفنيّة للكتّاب والفنانين في مراكش، ونيجار عظيمي ونيدا غوس، الكاتبتين والناقدتين، علاوة على أعضاء فريق «فن جميل». وكانت النسخة الأولى قد خصصت لفن المجسّمات، وفازت بها علياء فريد وأسيل اليعقوب، من الكويت، عن عملهما «الحياة المعاكسة.. حديقة نباتية مضيئة مخصصة للأشجار».

وقالت المدير التنفيذي في «فن جميل» أنطونيا كارفر: «تعتبر الابتكارات في مجال البحوث والكتابات عنصراً مهماً لتعزيز الحوار القائم حول الإنتاج الفني والتنمية الأوسع نطاقاً للبنية التحتية الثقافية. ويعكس البرنامج اهتمام (فن جميل) الدائم بدعم الفنانين بغية إبداع أعمال جديدة في المجال العام. ونأمل من خلال تشجيع المرشحين لبرنامج الإقامة التفاعل الدائم مع مكتبة جميل، والقدرة على ابتكار وإنتاج موارد عامة مهمّة لجمهور مركز جميل للفنون، وذلك على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي». وسيمنح برنامج «فن جميل للتكليفات الفنية: الكتابة والأبحاث الفنية»، إقامة مدتها ثلاثة أشهر في مركز جميل للفنون في دبي.

منطقة الجداف

يضّم مركز جميل للفنون والواقع في منطقة الجداف المطلّة على خور دبي، مساحة تتكون من ثلاثة أدوار متعددة التخصصات من تصميم شركة «سيري أركيتكتس» للهندسة المعمارية بالمملكة المتحدة. يضّم المركز أكثر من 1200 متر مربع من المساحات المخصصة للمعارض، و300 متر مربع كمركز للبحوث والمكتبة، ومساحات مخصّصة للاستوديو والفعاليات.

• 1200 متر مخصصة للمعارض.