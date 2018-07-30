«معرض 421».. التزام عميق بدعم الفنّ

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن «معرض 421»، المركز الفني والإبداعي في أبوظبي، عن تفاصيل فعاليات موسمه المقبل، الذي يبدأ في شهر سبتمبر المقبل. حيث سيحظى الزوار بفرصة اختبار برنامج حافل بالمعارض الخاصة بالفنانين الناشئين والمخضرمين، ومشاهدة عروض الأفلام الحصرية، وحضور جلسات الحوار والنقاش، وتنمية مواهبهم الإبداعية عبر سلسلة من ورش العمل التفاعلية والمفيدة.

وفي السياق قال مدير«معرض 421»، فيصل الحسن: «يسرنا أن نعلن عن تفاصيل برنامج فعالياتنا المقبل، الذي يضم مجموعة متنوعة من المعارض وورش العمل والأنشطة الفنية، ليعكس التزام (معرض 421) العميق بدعم الفنانين الناشئين في المجالات الإبداعية على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتوفير الفرص الملائمة لأفراد المجتمع للتفاعل بشكل أعمق مع الفن والثقافة».

ويبدأ «معرض 421» موسمه الجديد بافتتاح النسخة الثالثة من معرض المجتمع والنقد الفني، الذي يعرض عمل الفنانين الموهوبين من الدفعة الخامسة لمنحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين 2017/‏‏2018، التي تشكل مبادرة تعليمية فريدة تقدمها مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، بالتعاون مع كلية رود أيلاند للتصميم، وتوفر تعليماً مباشراً في أبوظبي، وزيارة متبادلة إلى الولايات المتحدة الأميركية، والتدريب وجلسات النقاش عبر الإنترنت، وإمكانية الوصول إلى مرافق الاستوديو على مدار الساعة.

ويساعد برنامج منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين خريجي المنحة على تطوير مهاراتهم الفنية، واكتساب فهم أعمق لأعمالهم، ومعرفة مدى تأثيرها. وسيقدم الفنانون المشاركون أعمالهم في «معرض 421» لإتاحة فرصة مشاركة إبداعهم مع أطياف المجتمع، الأمر الذي يُشكّل منعطفاً حاسماً في مشوارهم للتعليم المستمر. ويعود «فن أبوظبي» إلى «معرض 421» مقدماً سلسلة من المعارض الفنية التجارية، توفر للزوار أعمالاً فنية للاقتناء، فيما سيكون ثالث المعارض هذا العام في صالة «كوادرو فاين آرت جاليري»، الذي يقدم أعمال الفنان الفوتوغرافي اللبناني، كميل زكريا، الذي تركز أعماله بشكل خاص على المشهد العمراني والأثر الاجتماعي للتغيرات الحاصلة في شكل المدن وحجمها.

وسيقدم المعرض الرابع، من المعارض التجارية التي ينظمها «فن أبوظبي»، مجموعة من أعمال الفنانين السعوديين الموهوبين، ضمن أعمال صالة العرض «حافظ جاليري»، التي تأسست عام 2016 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتهدف إلى دعم الهوية المرئية السعودية المميزة، ومساعدة الفنانين المحليين على إبراز أعمالهم على الصعيد العالمي.

أفضل 100 ملصق عربي

يضم معرض «أفضل مائة ملصق عربي» الأعمال الفائزة في المسابقة الفنية «أفضل مائة ملصق عربي»، التي تقام كل سنتين لتحتفي بأعمال مصممي الغرافيك الموهوبين من جميع أنحاء العالم العربي. وكل سنتين، يشرف فريق من الخبراء على اختيار الأعمال الفنية ليتم تكريمها، بضمها إلى المعرض المتجول الذي يزور عدداً من البلدان. وينطلق ضمن أروقة «معرض 421»، للسنة الثانية، في إطار جولته التي تبدأ في السادس من نوفمبر 2018 وتستمر حتى 20 يناير 2019.

عروض أفلام

يضم المعرض انطلاق برنامج عروض الأفلام هذا الموسم، بالتعاون مع سينما عقيل. كما يقيم عدداً من ورش العمل، تشمل مختلف المجالات الفنية على غرار فن التظليل والتطريز الرقمي، إلى جانب ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام، تهدف إلى تنمية الجوهر النقدي للممارسة الفردية للفن. كما يشهد شهر أكتوبر تعاون «معرض 421» مع مؤسسة «تشكيل» في ورشة عمل يقيمها حول الخط العربي، لتتيح للمشاركين تجربة مهارتهم في هذا الفن العريق.

موسم «421» حافل بالمعارض وورش العمل التفاعلية.

«منحة سلامة بنت حمدان» عون للناشئين لتطوير مهاراتهم الفنية.