طبيب متورط في وفاة نجم «فريندز» يقرّ بالذنب

وافق الطبيب المشتبه فيه باستغلال إدمان نجم مسلسل «فريندز»، ماثيو بيري، مادة الكيتامين، قبل وفاة الممثل بجرعة زائدة عام 2023، على اتفاق إقرار بالذنب، على ما أفادت النيابة العامة الفيدرالية في ولاية كاليفورنيا.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان، أن الطبيب الرئيس الملاحق في القضية، سلفادور بلاسينسيا، يعتزم الإقرار «خلال الأسابيع المقبلة» بالذنب في قضية توزيع «الكيتامين».

وأشارت إلى أن بلاسينسيا يواجه عقوبة تصل إلى «السجن 40 عاماً».

واعترف طبيب ثانٍ من لوس أنجلوس هو مارك تشافيز (54 عاماً) بالمساعدة بشكل غير قانوني في توفير «الكيتامين» للممثل، ويواجه احتمال السجن مدة تصل إلى 10 سنوات.

وصدمت وفاة ماثيو بيري الذي عُثر عليه فاقداً للوعي في حوض الجاكوزي الخاص به في أكتوبر 2023، محبي مسلسل «فريندز»، وأثارت حالة حزن في أوساط هوليوود.

وكان الممثل تحدث علناً عن مشكلاته مع الإدمان، وهو دأب على تناول «الكيتامين» تحت إشراف متخصصين كجزء من جلسات علاج الاكتئاب، لكن استخدام هذا المخدّر القانوني يُحوَّر أحياناً، ووقع الممثل مجدداً في دوامة الإدمان في خريف 2023، وفق مكتب المدعي العام الفيدرالي، ودفعت هذه الانتكاسة بالممثل إلى الوقوع فريسة لأطباء «عديمي الضمير»، بحسب السلطات.

ويُشتبه في أن الطبيب سلفادور بلاسينسيا أدّى دوراً رئيساً في هذه القضية، مع أنه لم يُزوّد الممثل «الكيتامين» الذي قتله، وأظهر التحقيق أنه تولى تنظيم «استغلال» الممثل المريض.

وينص اتفاق الإقرار بالذنب الذي نشرته النيابة العامة على أن بلاسينسيا كان يحصل على «الكيتامين» من الدكتور تشافيز، وكان يذهب بنفسه إلى منزل ماثيو بيري لحقنه بالمادة أو تزويد مساعد النجم إياها.

ويُحاكم خمسة أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في وفاة الممثل، وفق القضاء الأميركي.

كذلك، ثمة متهمة أخرى في القضية تدعى جاسفين سانغا، وهي تاجرة مخدرات معروفة في هوليوود باسم «ملكة الكيتامين».

وتحوّل مسلسل «فريندز» الذي عُرض بين عامي 1994 و2004 ظاهرة ثقافية حقيقية لدى جيل كامل من المشاهدين، وهو يروي مغامرات مجموعة من الأصدقاء في نيويورك.

وفي مذكراته التي نشرها عام 2022، أسرّ بيري بأنه خضع إلى 65 جلسة علاجية، وأنفق أكثر من تسعة ملايين دولار.

• ماثيو بيري عُثر عليه في حوض «جاكوزي»، وصدمت وفاته محبي مسلسل «فريندز»، وأثارت حالة حزن في أوساط هوليوود.