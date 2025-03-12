جريمة قتل مروعة في مسلسل مستقبل زاهر تثير الجدل في ليبيا
أثارث أحداث المسلسل الليبي "مستقبل زاهر " موجة كبيرة من ردود الفعل القوية في الشارع الليبي والمغاربي ، وتصدر المسلسل التريند في دول شمال إفريقيا والمغرب العربي و حصد الكثير من الإشادات النقدية والجماهيرية.
وتصاعدت الأحداث بقوة في المسلسل حيث انتقم رجب بن رافع من اسرة حسن بن حمد وارتكب مجزرة دموية في حقهم وحرق المنزل ما أثار موجة كبيرة من ردود الفعل القوية خصوصا مع القبض عليه ليواصل المسلسل تصدره للتريند في دول شمال إفريقيا والمغرب العربي.
ويناقش من خلاله المخرج والكاتب نزار الحراري حقيقة الوضع الليبي و تصورهم للمستقبل . المسلسل تم تصويره بالكامل داخل منطقة مصراتة الليبية و استعان نزار بفرق تقنية عربية خصوصا من تونس و ووضع الموسيقى التصويرية له حمزة بوشناق ابن النجم العربي والتونسي الكبير لطفي بوشناق.
وتدور أحداث المسلسل حول الطفل زاهر و هل مستقبله زاهر فعلا ؟ في إسقاط على مستقبل ليبيا نفسه من خلال الأوضاع الحالية. والمسلسل من بطولة عبد السيد ادم و هدى عبد اللطيف و بسمة الاطرش و ابراهيم خير الله و نجلاء الأمين وسعيد المهدي و أصيل مخلوف و فرج عبد الكريم وأيمن الشعتاني و نورهان اشرف ولطفية ابراهيم و الطفل شعبان ابراهيم.
والمسلسل مكون من 15 حلقة يدور في إطار دراما اجتماعية بها جانب كبير من التشويق والإثارة.
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