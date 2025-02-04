«الشرق الأوسط للأفلام المصورة» يحفز المواهب بمسابقة جديدة

أعلن معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة إطلاق النسخة الأولى من مسابقته للأفلام القصيرة، التي تركز هذا العام على موضوع «القوة».

وتحتفل المسابقة بالمواهب والقصص الإبداعية في دولة الإمارات، إذ توفر منصة فريدة لتسليط الضوء على الطاقات المبدعة المحلية، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية تصل إلى 10 آلاف درهم، فضلاً عن عرض أفلامهم على المنصة الرئيسة للمهرجان.

ويمكن تقديم المشاركات في موعد أقصاه 21 الجاري، وستُعلن الأفلام المختارة في 27 مارس المقبل، وسيكشف عن الفائزين في 18 أبريل المقبل، وستُعرض الأفلام المختارة على المنصة الرئيسة للمعرض الذي ينظم في الفترة من 18 حتى 20 أبريل المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويجب أن تكون مدة الأفلام المشاركة بين ست وثماني دقائق، وأن تتماشى مع موضوع «القوة»، وأن تُقدّم باللغة الإنجليزية أو اللغة بالعربية مع ترجمة للغة الإنجليزية.

وتفتح المسابقة أبوابها لجميع صنّاع الأفلام الناشئين والمحترفين المقيمين في الإمارات.