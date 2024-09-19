فيلم مستوحى من «ذي سيمز».. في الطريق

أعلنت شركة «إلكترونيك آرتس»، أول من أمس، أن فيلماً مستوحى من لعبة الفيديو «ذي سيمز» قيد التحضير حالياً، آملة أن يحقق هذا العمل نجاحاً على غرار الفيلم الذي يستند إلى لعبة «ماريو».

وأعلنت الشركة عن المشروع خلال مؤتمر للمستثمرين، بعد أشهر عدة من الشائعات بشأنه. وستعمل مع «أمازون إم جي إم ستوديوز» لإنجاز الفيلم السينمائي المستوحى من عالم «ذي سيمز».

ومنذ إصدارها الأول عام 2000، حققت «ذي سيمز» التي تتيح للاعب اختيار التفاصيل المناسبة لشخصيته في اللعبة، بدءاً من الأثاث المنزلي، وصولاً إلى العلاقات بين الشخصيات، شهرة كبيرة في مختلف أنحاء العالم.

وبيع من الأجزاء الأربعة التي أصدرت على مدار 25 عاماً، أكثر من 200 مليون نسخة، وتُعدُّ «إلكترونيك آرتس» حالياً نسخة متعددة اللاعبين.

وستتولى إخراج الفيلم والمشاركة في كتابته كيت هيرون، مخرجة أفلام «لوكي» من «مارفل» ومسلسل «سكس إدوكيشن» المعروض عبر «نتفليكس».

ولم تتحدث الشركة عن تفاصيل كثيرة بشأن الفيلم، ولم تحدد تاريخ إصداره. لكنّ مديرة «إلكترونيك آرتس» كيت غورمان أكدت لمجلة «فرايتي» أنه سيتضمّن عناصر كثيرة من لعبة «سيمز».

وستتولى إنتاج الفيلم شركة «لاكيتشاب» المملوكة للممثلة مارغو روبي، والتي أنتجت فيلم «باربي» الذي حقق نجاحاً عالمياً.

وقالت غورمان «أردنا شركاء مناسبين، ونرغب في تحقيق تأثير مماثل لما حققه فيلم باربي».

وأصبح فيلم «سوبر ماريو براذرز» المستوحى من لعبة «ماريو» الشهيرة، ثاني أكثر فيلم يحقق نجاحاً تجارياً عام 2024.

• 200 مليون نسخة، بيعت من الأجزاء الأربعة للعبة على مدار 25 عاماً.