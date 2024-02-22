سكورسيزي بعد «الدب الذهبي الفخري»: السينما لا تحتضر

مُنِح المخرج الأميركي مارتن سكورسيزي، أول من أمس، جائزة الدب الذهبي الفخري لمهرجان برلين السينمائي الدولي، تقديراً لإنجازاته على مدار حياته.

وقال المخرج فيم فيندرز في خطاب لسكورسيزي (81 عاماً)، إنه من خلال أفلامه، طور أسلوباً فريداً على مدار نصف القرن الماضي. وكان سكورسيزي يناضل دائماً من أجل استقلاله وأفكاره الفنية. وبعد حفل توزيع الجوائز، عُرِض فيلم سكورسيزي «المغادرون».

وبدا سكورسيزي متفائلاً بشأن مستقبل السينما، وقال: «لا أعتقد أنها تحتضر.. إنها تتحول». وأضاف «لا أعتقد أنّ علينا جعل التكنولوجيا تخيفنا أو أن نصبح عبيداً لها.. دعونا نتقن التكنولوجيا ونوجهها في مسارها الصحيح»، داعياً إلى التركيز على صوت المخرجين مع تجنب «الاستهلاك والإهدار». ومن وجهة نظره، فإن مهرجانات مثل مهرجان برلين السينمائي الدولي هي المكان الذي يمكن فيه اكتشاف صانعي أفلام جدد.

وأكمل «ربما فيلم ستشاهده مرة واحدة وتتذكره بقية حياتك، له تأثير في طريقة تفكيرك في الحياة».