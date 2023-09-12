«جنائن معلقة» يمثل العراق في المنافسة على «الأوسكار»

أعلنت دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة العراقية، ترشيح فيلم «جنائن معلقة» للمخرج أحمد ياسين للمنافسة على جائزة «أوسكار» أفضل فيلم عالمي في الدورة 96 من الجائزة الأشهر سينمائياً.

وقالت الدائرة - في بيان أول من أمس - إن الترشيح جاء «من أجل تفعيل دور السينما والحراك الفني السينمائي للوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة فنياً وسينمائياً».

وأشارت إلى أن الفيلم حصل على منحة إنتاج من وزارة الثقافة، وحقق نجاحات في المهرجانات العربية والدولية، وحصل على جوائز عدة.

والفيلم بطولة جواد الشكرجي ووسام ضياء، وكان عرضه الأول في مهرجان البندقية السينمائي عام 2022، ليجوب بعدها مهرجانات مرموقة في السويد وكوريا الجنوبية والسعودية والأردن، وجرى عرضه مؤخراً في دور السينما في العاصمة العراقية بغداد.

وكتب مخرج الفيلم أحمد ياسين على صفحته في «فيس بوك»: «أنا كلي شرف وافتخار بعد الإعلان الرسمي لدائرة السينما والمسرح الذي أشير به بأن فيلمنا (جنائن معلقة) تم اختياره لتمثيل العراق في جوائز الأوسكار». وأضاف: «هذه الرحلة كانت صراعاً مليئاً بالحب، وتعاوناً بين مواهب استثنائية، وشهادة لقوة فن السرد.. سيمثل فيلمنا ثراء السينما العراقية، وعلى أمل أن يكون له صدى لدى الجمهور العالمي».

وتتلقى أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية ترشيحاً واحداً من كل دولة للمنافسة على جائزة أفضل فيلم عالمي والمخصصة للأفلام غير الناطقة بالإنجليزية. ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في العاشر من مارس 2024.

أحمد ياسين:

• «العمل سيمثل ثراء للسينما العراقية، وآمل أن يكون له صدى لدى الجمهور العالمي».