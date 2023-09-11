البحرين ضيف شرف «الداخلية السينمائي» في سلطنة عمان

ينطلق مهرجان الداخلية السينمائي الدولي للأفلام القصيرة في دورته الثانية غداً بمشاركة 46 فيلماً من نحو 15 دولة وتحتضنه ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية في شمال سلطنة عمان.

يأتي المهرجان ضمن سلسلة المهرجانات التي أطلقتهwا الجمعية العمانية للسينما منذ يونيو 2022 بهدف تعزيز قدرات صناع الأفلام وإيجاد منصات لعرض أعمالهم في مختلف محافظات سلطنة عمان وكذلك الترويج لمشروع «اصنع فيلمك في عمان».

تضم مسابقة الأفلام الروائية 21 فيلماً، ومسابقة الأفلام الوثائقية 10 أفلام، ومسابقة أفلام التحريك تسعة أفلام، إضافة إلى ستة أفلام ضمن مسابقة «الداخلية.. وجهتي سياحتي».

وتحل مملكة البحرين ضيف شرف المهرجان الذي يمتد حتى 15 سبتمبر الجاري، حيث تقام ندوة عن تاريخ السينما البحرينية في قرية الحمراء التراثية.

وقال مؤسس ومدير المهرجان المخرج محمد بن سليمان الكندي «تشاركنا العام الجاري سينما مملكة البحرين ضيف شرف بحضور فنانين من المملكة، وهم: الدكتور سنان الجابري، والمخرج والكاتب جمال غيلان، والمخرج عمار زينل، والمخرج سلمان يوسف، والمخرجة سناء الزياني، والمخرجة إيناس يعقوب».