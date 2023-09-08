إضراب هوليوود يطيح بـ «الأوسكار الفخرية»

أُرجئت حفلة توزيع جوائز الأوسكار الفخرية، التي تؤذن بانطلاق موسم توزيع الجوائز، إلى التاسع من يناير، على ما أفادت الجهة المنظمة، وسط إضراب تاريخي للممثلين وكتّاب السيناريو تشهده هوليوود.

وفيما لم تشر أكاديمية فنون السينما وعلومها التي تمنح الأوسكار، إلى أسباب إرجاء الاحتفال الذي كان مقرراً في 18 نوفمبر، إلا أنها استبقت، بحسب تقارير صحافية، تمديد الإضراب الذي يشلّ هوليوود منذ أشهر. وتُقام هذه الأمسية المُسماة «غوفرنرز أوورد» كل عام في لوس أنجلوس لتكريم أبرز الوجوه السينمائية.

وأدى الإضراب إلى تعديل واسع في مواعيد حفلات توزيع الجوائز في هوليوود، إذ أُرجئ احتفال توزيع جوائز إيمي الأعرق في مجال التلفزيون في الولايات المتحدة إلى يناير، بعدما كان مقرراً في سبتمبر الجاري. وانضم الممثلون في يوليو إلى كتّاب السيناريو المضربين منذ مايو، في حركة اجتماعية مزدوجة لم تشهدها هوليوود منذ عام 1960.

وتحظر التوجيهات الصادرة عن النقابتين المعنيتين على الممثلين تصوير أفلام أو مسلسلات، أو المشاركة في حفلات أو فعاليات ترويجية.