«عمّان السينمائي» ينطلق مع النجوم

وسط حضور نخبة من النجوم وصنّاع الفن السابع، انطلقت الليلة قبل الماضية الدورة الرابعة لمهرجان عمّان السينمائي الدولي، الذي ستتواصل فعالياته حتى 22 أغسطس الجاري.

واستقبلت السجادة الحمراء للمهرجان - الذي يرفع في دورته الجديدة شعار: «حكايات وبدايات» - حشد من الفنانين من الأردن ومختلف الدول خلال الحدث الذي يشارك فيه 56 فيلماً، بينها ثمانية أفلام غير ناطقة بالعربية.

وستختار لجان تحكيم دولية في المهرجان أفضل فيلم عربي روائي طويل وأفضل فيلم عربي وثائقي طويل وأفضل فيلم عربي قصير، ويحصل الفائزون على منحوتات من تصميم الفنان الراحل، مهنّا الدرة، مصنوعة من البرونز لـ«السوسنة السوداء» وهي زهرة الأردن الوطنية.

وشهدت ليلة الافتتاح لوحات فنية أردنية، وعرض الفيلم الفلسطيني «أسبوع غزاوي» للمخرج باسل خليل.